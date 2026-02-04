جاكوار Type 00 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة جاكوار عن طرازها الجديد جاكوار Type 00 ، وتنتمي Type 00 لفئة السيارات السيدان الكهربائية بالكامل، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة

محرك جاكوار Type 00 الكهربائية

تنتج سيارة جاكوار Type 00 قوة تصل إلي 1000 حصان، وبها عزم دوران 1300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من 3 محركات كهربائية .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة

تعتمد سيارة جاكوار Type 00 على منصة JEA الجديدة كلياً، ومزودة ببطارية سعة 120 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 645 كم/ساعة .

مواصفات جاكوار Type 00 الكهربائية

زودت سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي بغرفتين مع مساعدين Bilstein DT Sky المتطورة التي تمنح السيارة قدرة عجيبة على امتصاص النتوءات وكأنك فوق سجادة سحرية .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة



بالاضافة إلي ان سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية بها، وضعية Dynamic التي ترسل حتى 98% من القوة للعجلات الخلفية، مما يحول هذه الـ GT الطويلة إلى آلة انجراف ممتعة وسهلة التحكم بفضل الأنظمة الرقمية التي تراقب انزلاق العجلات، وبها نظام توجيه العجلات الخلفية يجعل دائرة دورانها مماثلة .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة

وجدير بالذكر انه سيتم الكشف الرسمي جاكوار Type 00 الكهربائية في أواخر صيف 2026، على أن تبدأ الطلبات في الخريف، وتصل إلى صالات العرض في ربيع عام 2027.

تاريخ جاكوار في صناعة السيارات

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة

تأسست شركة جاكوار عام 1922 على يد ويليام ليونز وويليام والمسلي تحت اسم "سوالو سايدكار" لإنتاج الدراجات النارية، وتحولت لإنتاج السيارات الفاخرة عام 1935، وتغير اسمها رسمياً إلى جاكوار عام 1945.

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة

واشتهرت جاكوار بتصميم سيارات رياضية وصالون تجمع بين الأداء العالي والأناقة، منها، E-TYPE التي وصفت بأنها أجمل سيارة في العالم، استحوذت عليها تاتا موتورز الهندية عام 2008، وتعمل حالياً على التحول للكهرباء.