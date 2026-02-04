قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
جاكوار Type 00 تظهر لأول مرة

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة
سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة جاكوار عن طرازها الجديد جاكوار Type 00 ، وتنتمي Type 00 لفئة السيارات السيدان الكهربائية بالكامل، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 

محرك جاكوار Type 00 الكهربائية

تنتج سيارة جاكوار Type 00 قوة تصل إلي 1000 حصان، وبها عزم دوران 1300 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من 3 محركات كهربائية .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 

تعتمد سيارة جاكوار Type 00 على منصة JEA الجديدة كلياً، ومزودة ببطارية سعة 120 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع مسافة تصل إلي 645 كم/ساعة .

مواصفات جاكوار Type 00 الكهربائية

زودت سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق هوائي بغرفتين مع مساعدين Bilstein DT Sky المتطورة التي تمنح السيارة قدرة عجيبة على امتصاص النتوءات وكأنك فوق سجادة سحرية .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 


بالاضافة إلي ان سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية بها، وضعية Dynamic  التي ترسل حتى 98% من القوة للعجلات الخلفية، مما يحول هذه الـ GT الطويلة إلى آلة انجراف ممتعة وسهلة التحكم بفضل الأنظمة الرقمية التي تراقب انزلاق العجلات، وبها نظام توجيه العجلات الخلفية يجعل دائرة دورانها مماثلة .

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 

وجدير بالذكر انه سيتم الكشف الرسمي جاكوار Type 00 الكهربائية في أواخر صيف 2026، على أن تبدأ الطلبات في الخريف، وتصل إلى صالات العرض في ربيع عام 2027.

تاريخ جاكوار في صناعة السيارات

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 

تأسست شركة جاكوار عام 1922 على يد ويليام ليونز وويليام والمسلي تحت اسم "سوالو سايدكار" لإنتاج الدراجات النارية، وتحولت لإنتاج السيارات الفاخرة عام 1935، وتغير اسمها رسمياً إلى جاكوار عام 1945.

سيارة جاكوار Type 00 الكهربائية الجديدة 

واشتهرت جاكوار بتصميم سيارات رياضية وصالون تجمع بين الأداء العالي والأناقة، منها، E-TYPE التي وصفت بأنها أجمل سيارة في العالم، استحوذت عليها تاتا موتورز الهندية عام 2008، وتعمل حالياً على التحول للكهرباء. 

شركة جاكوار جاكوار Type 00 الكهربائية Type 00 الكهربائية محرك جاكوار محرك جاكوار Type 00 الكهربائية محرك جاكوار Type 00 مواصفات جاكوار Type 00 الكهربائية

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

نقابة المهن التمثيلية

نقابة المهن التمثيلية تقرر إيقاف مسلسل «روح OFF» نهائيًا ومنعه من العرض في رمضان 2026

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

عواد

غرامة 4 ملايين جنيه.. عبدالواحد يكشف تفاصيل تعدي محمد عواد على نجم الزمالك

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيحة الترم الأول للشهادة الإعدادية بالقليوبية

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

محمود حجازي

إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة

إمام عاشور

إسلام صادق: الأهلي يُعاني فنيًا بدون إمام عاشور

كأس العالم

برلين تحسم الجدل حول موقف الحكومة الألمانية من مقاطعة مونديال 2026 بالولايات المتحدة

خالد الغندور

الغندور: نبيل كوكا يعوض غياب ظهير بيراميدز في مونديال 2026

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني
علامات وأعراض الكبد الدهني

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة
تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة

الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير .. احترس

تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء
تحذير من الحموضة قد تكون علامة على الإصابة بسرطان المريء

خبراء يكشفون أهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد «أوميجا 3»

لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟
لماذا يُعتبر زيت السمك مفيدًا؟

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

