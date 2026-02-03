قصور الثقافة : إقبال 6 ملايين زائر على معرض الكتاب يعكس أهمية القراءة

قالت الدكتورة جيهان حسن، مدير عام هيئة قصور الثقافة المصرية، إن جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد هذا العام تنظيمًا استثنائيًا وإقبالًا غير مسبوق، ما جعله الأكبر تاريخيًا.

وأوضحت حسن، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية روان علي، أن هذا النجاح جاء نتيجة التنسيق بين الأطفال ودور النشر، حيث تمكنت الهيئة من تغطية جميع الأنشطة الثقافية والفنية، بما يسهم في بناء وعي الطفل من خلال التفاعل المباشر والأنشطة المختلفة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية بين الأطفال وأولياء الأمور.

وعن أكثر الإصدارات والأنشطة التي لاقت إقبالًا، أشارت إلى أن قصص الحكي، الورش الفنية والثقافية، والندوات والمحاضرات الخاصة بالأسرة والطفل جذبت اهتمامًا كبيرًا، كما لعبت الورش التفاعلية دورًا أساسيًا في مشاركة الأطفال الفعالة طوال فترة المعرض.

وبالنسبة لاستدامة هذا الشغف القرائي بعد انتهاء المعرض، قالت جيهان حسن إن الهيئة ستضع "خريطة طريق" لتنفيذ خطط مستقبلية تهدف إلى مواصلة بناء الوعي الثقافي لدى الأطفال، معتبرة أن إقبال نحو 6 ملايين زائر مؤشر إيجابي يعكس أهمية القراءة والتفاعل المبكر مع الثقافة في تكوين الأجيال الجديدة.