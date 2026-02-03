خالد أبو بكر: مصر حريصة على تعزيز وعي المواطن من خلال التعليم والمراكز الثقافية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ معرض الكتاب هذا العام شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث تجاوز عدد الزوار ستة ملايين، ما يعكس استمرار الاهتمام بالكتاب الورقي والثقافة المكتوبة، إلى جانب الفعاليات الثقافية المتنوعة التي أقيمت على هامش المعرض.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الدولة حريصة دائمًا على تعزيز الوعي من خلال التعليم والمراكز الثقافية، وتشجيع احترام القانون والمواطنة ودولة القانون.

وأضاف خالد أبو بكر أن مصر تواجه خطر الفكر المتطرف، الذي قد ينتج عن قراءة مواقع أو كتب تتبنى أفكارًا متطرفة، أو الاستماع إلى أشخاص يحملون هذا الفكر.

وأكد أن الجهات المسؤولة عن منح تراخيص الكتب لم توافق على نشر أي مواد تحمل أفكارًا متطرفة، موضحًا أهمية المراقبة الدقيقة للمحتوى الثقافي المقدم للجمهور.

