الشعبة: الهبوط العنيف في الذهب كان هدفه القضاء على المضاربين بالعالم
تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
شعبة الذهب: الذهب لم يسترد عافيته ولكنه في مرحلة ثبات
مبيعات قياسية.. حصاد جناح الأزهر في ختام الدورة الـ57 من معرض الكتاب
نفذها 4 أشخاص.. تفاصيل عملية اغتيال سيف الإسلام القذافي في حديقة منزله
محامي شيرين عبد الوهاب يصدر تحذيرا شديد اللهجة .. تفاصيل
دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف
رمضان على الأبواب.. الإفتاء تحدد 5 أمور يجب تجنبها ومن مفسدات الصيام
الإغاثة الطبية في غزة تشيد بجهود مصر في فتح معبر رفح في الاتجاهين
فيديو سلوك غريب لأجانب في دهب يربك السوشيال ميديا.. هل مخدرات أم تمثيل؟ خبير قانوني يوضح
مش على السوشيال ميديا| طلب عاجل من أحمد موسى للنواب بسبب الاستجواب
البيت الأبيض: الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب للتعامل مع إيران بما فيها القوة العسكرية
خالد أبو بكر: مصر حريصة على تعزيز وعي المواطن من خلال التعليم والمراكز الثقافية

هاني حسين

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ معرض الكتاب هذا العام شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور، حيث تجاوز عدد الزوار ستة ملايين، ما يعكس استمرار الاهتمام بالكتاب الورقي والثقافة المكتوبة، إلى جانب الفعاليات الثقافية المتنوعة التي أقيمت على هامش المعرض.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن الدولة حريصة دائمًا على تعزيز الوعي من خلال التعليم والمراكز الثقافية، وتشجيع احترام القانون والمواطنة ودولة القانون.

وأضاف  خالد أبو بكر أن مصر تواجه خطر الفكر المتطرف، الذي قد ينتج عن قراءة مواقع أو كتب تتبنى أفكارًا متطرفة، أو الاستماع إلى أشخاص يحملون هذا الفكر.

وأكد أن الجهات المسؤولة عن منح تراخيص الكتب لم توافق على نشر أي مواد تحمل أفكارًا متطرفة، موضحًا أهمية المراقبة الدقيقة للمحتوى الثقافي المقدم للجمهور.
 

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر
دور دواء «الميتفورمين» في إبطاء فقدان البصر مع التقدم في العمر

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟
لماذا تُعد بذور الشيا خطيرة عند تناولها بهذه الطريقة؟

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

