برلمان

نواب البرلمان : أهمية إنشاء مراكز علاج الأورام والإشعاعي لتخفيف معاناة المرضى

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

برلماني: مراكز الأورام والإشعاعي حلم يتحقق لتخفيف معاناة المرضى في صعيد مصر

نائب الشيوخ: مراكز علاج الأورام والإشعاعي تعزيز حقيقي للبنية التحتية الصحية في مصر

برلمانية: مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاعي خطوة نحو عدالة صحية حقيقية في الصعيد

 

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، أن إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق العدالة الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية في صعيد مصر والمناطق النائية، موضحين أن المشروع لا يقتصر على تطوير الأجهزة والمستشفيات، بل يشمل تدريب الكوادر الطبية وتأهيلها على أحدث التقنيات العالمية، بما يرفع جودة الخدمات ويقلل فترات الانتظار للمرضى.

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن المقترح الحكومي بإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي يمثل قفزة نوعية في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحة أن التركيز على الصعيد والمناطق النائية يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الصحية وتقليل معاناة المرضى.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ صدي البلد، أن الشراكة بين وزارة الصحة وشركة سيمنس هيلثنيرز، والتي تتضمن تحديث أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتدريب الكوادر الطبية، ستسهم في رفع كفاءة الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتقليل فترات الانتظار، وضمان استدامة الجودة في مراكز علاج الأورام.

وأشارت إلى أن استخدام أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل جهاز Halcyon سيزيد القدرة الاستيعابية للمراكز، ويُمكن المرضى من الحصول على علاج أسرع وأكثر دقة، مؤكدة أن إنشاء مراكز تحكم مركزية وربطها بعدة مستشفيات يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز التكامل بين المؤسسات الطبية.

واختتمت العسيلي تصريحها بالقول: "الاستثمار في التدريب المتقدم للأطباء والفنيين وإنشاء مراكز محاكاة للتدريب الفني يُعد استثمارًا في العنصر البشري، وهو الركيزة الأساسية لضمان استمرار تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر".

ومن جانبه قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن خطط وزارة الصحة لإنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة الخدمات الطبية في جميع أنحاء مصر، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا الطبية المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية سيحدث نقلة نوعية في منظومة الصحة العامة.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "ربط هذه المراكز بمحاور الأشعة المتطورة وتطوير نظم التشخيص الإلكتروني سيضمن توفير خدمات متكاملة وسريعة للمرضى في صعيد مصر والمناطق النائية، ويقلل من أعباء السفر على المرضى ويحقق العدالة الصحية".

وتابع: "الشراكة مع القطاع الخاص، مثل شركة سيمنس هيلثنيرز، لتحديث الأجهزة الطبية وإدخال أحدث تقنيات العلاج الإشعاعي مثل Halcyon، تؤكد جدية الدولة في الارتقاء بالبنية التحتية الصحية، وتهيئة بيئة علاجية متقدمة، مع التركيز على تدريب الكوادر المحلية لضمان استدامة الأداء".

واختتم سمير تصريحاته بالقول: "هذا المشروع ليس مجرد تطوير تقني، بل استثمار في صحة الإنسان المصري وضمان جودة الحياة، وتحقيق التكامل بين التطور العلمي والتوسع في الخدمات العلاجية على مستوى الجمهورية".

كما، قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع إنشاء المراكز المتخصصة لعلاج الأورام والعلاج الإشعاعي يمثل نقطة تحول حقيقية في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمحافظات النائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيقلل معاناة المرضى ويحقق العدالة الصحية بين القاهرة والصعيد.

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "توفير أحدث الأجهزة الطبية، مثل أجهزة Halcyon للعلاج الإشعاعي، وتدريب الكوادر المحلية على التقنيات الحديثة، يضمن تقديم خدمات علاجية دقيقة وسريعة ويضع مصر على خارطة التطور الطبي العالمي".

وتابع: "الشراكة مع شركات عالمية لتحديث المراكز وإطلاق مراكز تحكم متصلة بعدة مستشفيات يعكس رؤية الدولة لتكامل التكنولوجيا مع الخدمات الصحية، ويؤكد التزامنا بتحقيق رعاية طبية متطورة لجميع المواطنين".

واختتم قائلاً: "هذه الخطوة ليست مجرد تطوير للبنية التحتية، بل استثمار في حياة الإنسان المصري وحقه في العلاج المتقدم، وهي رسالة واضحة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بصحة المواطنين في كل أنحاء الجمهورية".

