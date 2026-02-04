تخفيضات قوية على شاشات OLED والـ4K قبل السوبر بول 2026

كشفت منصة Engadget أن الفترة التي تسبق مباراة السوبر بول 2026 تشهد واحدة من أقوى موجات التخفيضات على شاشات التلفزيون خلال العام، مع عروض تمتد من الشاشات الاقتصادية الأقل من 500 دولار حتى أجهزة OLED الفاخرة بأسعار أقل بمئات الدولارات عن سعرها الأصلي.

أوضحت المنصة أن الهبوط الطبيعي في أسعار موديلات 2025 بعد الإعلان عن جيل 2026 في معرض CES، جعل هذا التوقيت مناسبًا لمن يرغب في تحديث شاشة غرفة المعيشة أو تجهيز نظام ترفيهي جديد قبل المباراة.

شاشات أقل من 500 دولار لعشاق الميزانيات المحدودة

أشارت Engadget إلى أن فئة الشاشات التي تقل عن 500 دولار تشمل عدة خيارات من شركات مثل Hisense و TCL وRoku، مع أحجام تبدأ من 32 بوصة وتصل حتى 75 بوصة.

أوضحت المنصة أن من بين العروض البارزة شاشة TCL مقاس 75 بوصة بدقة 4K مع نظام تشغيل ذكي، تباع بحوالي 480 دولارًا بعد خصم يتجاوز 25 في المئة، إلى جانب شاشات 55 بوصة من Roku بتقنية 4K وMini‑LED بأسعار تتراوح بين 248 و348 دولارًا تقريبًا بعد تطبيق الخصم.​

خصومات كبيرة على شاشات OLED عالية المواصفات

أكدت Engadget أن من يبحث عن أفضل جودة صورة سيجد عددًا من شاشات OLED ضمن العروض، رغم استمرار أسعارها في الفئة الأعلى مقارنة بالشاشات التقليدية.

أوضحت المنصة أن بعض طرازات سوني وسامسونج تشهد تخفيضات معتبرة، مثل شاشة Sony Bravia مقاس 55 بوصة بدقة 4K والتي تعرض بحوالي 998 دولارًا، إلى جانب شاشة سامسونج OLED مقاس 65 بوصة التي حصلت على خصم يقارب 23 في المئة، لتصل إلى نحو 2298 دولارًا بدلًا من سعرها الأصلي الأعلى بكثير.

شاشات من 500 دولار وما فوق بتوازن بين السعر والمواصفات

أوضحت Engadget أن الفئة السعرية بين 500 و1000 دولار تمثل "نقطة التوازن" بالنسبة لكثير من المشترين، حيث تتوفر فيها شاشات 4K قوية وبعض طرازات Mini‑LED بمواصفات مناسبة للمشاهدة والألعاب.

أشارت المنصة إلى عروض مثل شاشة TCL T7 مقاس 65 بوصة بسعر 500 دولار بعد خصم يقارب 29 في المئة، وشاشة Hisense QD7 Mini‑LED مقاس 75 بوصة بسعر حوالي 548 دولارًا، إضافة إلى شاشة Amazon Fire TV Omni Mini‑LED مقاس 65 بوصة التي تُطرح بحوالي 920 دولارًا بعد تخفيض في حدود 16 في المئة.​

عروض إضافية على أجهزة البث والسينما المنزلية

أكدت Engadget أن موجة التخفيضات لا تقتصر على الشاشات نفسها، بل تمتد إلى أجهزة البث وأدوات الترفيه المنزلي الأخرى.

أوضحت المنصة أن بعض المتاجر تقدم خصومات على أجهزة بث مثل Roku وAmazon Fire TV، ومكبرات الصوت بنظام المسرح المنزلي، ما يسمح بتجهيز تجربة مشاهدة متكاملة قبل انطلاق السوبر بول، مع الاستفادة من انخفاض الأسعار في هذه الفترة التي تُعد ثاني أهم موسم خصومات على الشاشات بعد تخفيضات نهاية العام.