جمال رائف : فتح معبر رفح من الاتجاهين نجاح للدبلوماسية المصرية

أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن فتح معبر رفح من الاتجاهين يمثل خطوة مهمة تعزز حق العودة للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس نجاحًا واضحًا للدبلوماسية المصرية في إدارة أحد أكثر الملفات حساسية في القضية الفلسطينية.

وأوضح رائف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الجهود الدبلوماسية المصرية أثمرت عن فتح معبر رفح من الاتجاهين، وهو ما يعكس دورًا محوريًا لمصر في التعامل مع التطورات الإقليمية، وقدرتها على فرض رؤيتها في القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي والحقوق الفلسطينية.

وأشار جمال رائف، إلى أن الإصرار المصري على وجود القوات الفلسطينية على الجانب الآخر من معبر رفح البري جاء كقرار مسؤول نابع من رؤية وإرادة مصرية واضحة، مؤكدًا أن هذا القرار لم يبقَ في إطار المواقف السياسية فقط، بل جرى تنفيذه فعليًا على أرض الواقع.

ونوه جمال رائف، بأن مصر نجحت في إدارة هذا القرار وتنفيذه بحكمة، بما يضمن الحفاظ على الثوابت المصرية ويدعم الحقوق الفلسطينية، دون الانزلاق إلى ترتيبات تفرض أمرًا واقعًا جديدًا على المعبر.

وشدد جمال رائف، على أن الدولة المصرية رفضت بشكل قاطع شرعنة وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي في معبر رفح، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية ورفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة الفلسطينية أو فرض واقع أمني يخدم الاحتلال.