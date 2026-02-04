استخدام كشافات تعمل بالطاقة الشمسية بالمدن الجامعية بجامعة بنها

قام فريق وحدة نظم الجودة الإدارية بجامعة بنها بعمل إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات كشافات تعمل بالطاقة الشمسية، وتم تزويد المدن الجامعية بعدد من تلك الكشافات ، وذلك فى إطار تأهيل الجامعة للتقدم للحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية طبقا للمواصفة القياسية ISO 14001:2015 ، وتنفيذا لبنود تلك المواصفة التى تلزم بوجود إجراءات للحفاظ على الموارد بترشيد الاستهلاك.

أهداف التنمية المستدامة



جاء ذلك بإشراف الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ، و بالتعاون مع الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور عوض الله مدير عام المدن الجامعية.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، وذلك من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، حيث تعد الجامعة كغيرها من المؤسسات الأكاديمية والبحثية شريك رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاث، الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل العالمية ممّا يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي في ملف التنمية المستدامة.

من جانبه أشار الدكتور طه عاشور إلي أن هذه الكشافات تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس أثناء النهار وتضيء ذاتيا عند حلول الظلام و مزودة بحساس حركة لتضيء فقط عند مرور الأشخاص بالمكان حفاظا على طاقة البطاريات بها ، موجها بضرورة التوسع فى تطبيق هذا النظام بعدة أماكن بالجامعة.

