طبيب يحذر: الإفراط في تناول الملح يسبب ارتفاع الضغط وأمراض القلب

أكد الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعد القومي للكبد، أن الملح هو عنصر أساسي وهام جدا فى الحياة لتنظيم السوائل فى الجسم، ولكن فى حال تجاوز المعدل التي أعلنته منظمة الصحة العالمية فى أن لا يزيد عن 5 جرام فى اليوم، يؤدي إلى تمدد للشرايين وإحتباس السوائل فى الجسم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن كثرة تناول الملح يؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم، والذى بدوره يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسكتات القلبية والدماغية، وتدمير خلايا الكلي.

وتابع: “هناك نوع من أنواع الملح الذى يحتوي إلى نسبة بوتاسيوم وهو مصنع وموجود فى الصيدليات، ولكن لا نوصي به إلا بعد إستشارة الطبيب”.