الغندور يكشف موعد عودة أحمد حسام للملاعب بعد قيده أفريقيا

قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد حسام مدافع فريق الزمالك يواصل مرحلة التأهيل الأخيرة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم.

أحمد حسام

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، اللاعب يحتاج شهر للعودة مرة أخرى للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق وقد يكون جاهزا للعودة مرة أخرى لمباريات الزمالك في نهاية شهر مارس.

وكان قد أعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك عن قيد أحمد حسام مدافع الفريق ويوسف وائل "فرنسي" لاعب الوسط الصاعد بالقائمة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وقام من قبل بقيد كل من السيد أسامة ومحمد إبراهيم وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد حمد بالقائمة الأفريقية للفريق.