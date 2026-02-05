قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور : معتمد جمال يدرس ضم بنتايج لقائمة الزمالك المسافرة لزامبيا

معتمد جمال
معتمد جمال
باسنتي ناجي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك يدرس ضم المغربي محمود بنتايج لقائمة الفريق المسافره إلى زامبيا لخوض مواجهة زيسكو الزامبي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك

وتابع الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بنتايج لم تكتمل جاهزيته الفنية ومع ذلك هناك تفكير كبير بسفره مع الفريق في ظل غموض موقف فتوح وعدم تعافيه من الإصابة.

وكان قد أبدى معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية، الذي تحقق بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 28 نقطة.

وقال جمال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "خضنا لقاء اليوم والفريق يغيب عنه 14 لاعبًا، ولا يوجد فريق في الكون يلعب في نفس هذه الظروف ويكون مطالبًا بتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد".

وأشار المدير الفني إلى أن الفريق لا يقف أمام أي لاعب، مضيفًا: "أهم شيء بالنسبة لنا هو مصلحة نادي الزمالك، وأشكر اللاعبين على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، وعلى الأداء والنتائج".

وحول مواجهة زيسكو في الكونفدرالية الإفريقية، أضاف جمال: "أمامنا رحلة سفر طويلة إلى زامبيا استعدادًا لمباراة زيسكو، وسنسافر في رحلة عادية وليست بطائرة خاصة".

كما أشاد المدير الفني بدعم جماهير الزمالك، قائلاً: "ليس غريبًا علينا ما يفعله جمهور الزمالك معنا، وهم مختلفون عن أي جماهير في العالم، وأشكرهم على دعمهم وسفرهم خلف الفريق رغم الظروف الصعبة".

وأوضح جمال أن بعض اللاعبين اضطروا للعب في مراكز غير مراكزهم الطبيعية، بينما شارك آخرون رغم عدم اكتمال جاهزيتهم بنسبة 100%، مؤكدًا أن الفريق حوّل الضغوط إلى عوامل إيجابية لتحقيق الهدف المطلوب.

وأضاف: "أعد جماهير الزمالك بالأفضل وبذل أقصى جهد في الفترة المقبلة، وأغلب اللاعبين الغائبين عن لقاء اليوم لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة زيسكو، وسنسعى للفوز وحصد الثلاث نقاط".

واختتم المدير الفني: "نحاول دائمًا اختيار اللاعبين الأنسب لكل مباراة حسب الظروف، ومع عودة المصابين ستكون لدينا خيارات أفضل، وآدم كايد لاعب كبير قادر على اللعب في أكثر من مركز، ووجوده مع عبد الله السعيد ومحمد السيد وأحمد حمدي سيشكل قوة كبيرة للفريق".

معتمد جمال الزمالك الاهلي الغندور

