قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأسهم الأوروبية تستقر مع ترقب قرار المركزي الأوروبي وتباين نتائج الشركات الكبرى

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
أ ش أ

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم /الخميس/، في ظل تقييم المستثمرين لحصيلة متباينة من نتائج أعمال شركات كبرى، في مقدمتها شل وبي إن بي باريبا، إلى جانب توخي الحذر قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن المؤشر الأوروبي الشامل ستوكس 600 حافظ على استقراره عند 618.25 نقطة ليظل قريباً من أعلى مستوى قياسي كان قد بلغه أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من اليوم، غير أن الأنظار ستتجه بشكل أكبر إلى تعليقات صانعي السياسات، وذلك بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل تأثير إضافي ناتج عن ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

وهيمنت نتائج أعمال البنوك وشركات الموارد الطبيعية على موسم الإفصاحات في المنطقة اليوم الخميس.

وارتفعت أسهم بنك بي إن بي باريبا الاستثماري الفرنسي بنسبة 4.1% بعد أن أعلن أكبر مقرض في منطقة اليورو من حيث الأصول عن تحقيق أرباح في الربع الرابع فاقت التوقعات.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك بي بي في إيه الاسباني بنسبة 4%، ما شكّل ضغطاً على مؤشر إيبكس الإسباني، وذلك رغم إعلان البنك تحقيق ارتفاع في صافي أرباحه خلال الربع الرابع.

وانخفض سهم شل بنسبة 1.6% بعد أن جاءت الأرباح الصافية لشركة النفط البريطانية الكبرى في الربع الرابع دون توقعات السوق.

وفيما حدّ من التراجعات الأوسع نطاقاً، قفزت أسهم قطاع التكنولوجيا في المنطقة بنسبة 2%، لتعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدتها خلال موجة بيع عالمية في وقت سابق من الأسبوع، كما ساعدت النتائج القوية لشركة ألفابت الأمريكية في تعزيز معنويات السوق.

استقرت الأسهم الأوروبية حصيلة متباينة من نتائج أعمال شركات كبرى شل وبي إن بي باريبا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي: لولا إيقاف القيد لكان إبراهيم عادل وحامد حمدان بالزمالك

خالد الغندور

منتهى الغرابة.. الغندور يعلق على تكدس جدول مباريات الزمالك

حسن المستكاوي

مكسب الزمالك هو ناشئيه.. المستكاوي يشيد بتفوق الأبيض

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد