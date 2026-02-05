الأسهم الأوروبية تستقر مع ترقب قرار المركزي الأوروبي وتباين نتائج الشركات الكبرى

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم /الخميس/، في ظل تقييم المستثمرين لحصيلة متباينة من نتائج أعمال شركات كبرى، في مقدمتها شل وبي إن بي باريبا، إلى جانب توخي الحذر قبيل صدور قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، أن المؤشر الأوروبي الشامل ستوكس 600 حافظ على استقراره عند 618.25 نقطة ليظل قريباً من أعلى مستوى قياسي كان قد بلغه أمس الأربعاء.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر في وقت لاحق من اليوم، غير أن الأنظار ستتجه بشكل أكبر إلى تعليقات صانعي السياسات، وذلك بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء أن التضخم الأساسي تباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع، في ظل تأثير إضافي ناتج عن ارتفاع اليورو مقابل الدولار.

وهيمنت نتائج أعمال البنوك وشركات الموارد الطبيعية على موسم الإفصاحات في المنطقة اليوم الخميس.

وارتفعت أسهم بنك بي إن بي باريبا الاستثماري الفرنسي بنسبة 4.1% بعد أن أعلن أكبر مقرض في منطقة اليورو من حيث الأصول عن تحقيق أرباح في الربع الرابع فاقت التوقعات.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك بي بي في إيه الاسباني بنسبة 4%، ما شكّل ضغطاً على مؤشر إيبكس الإسباني، وذلك رغم إعلان البنك تحقيق ارتفاع في صافي أرباحه خلال الربع الرابع.

وانخفض سهم شل بنسبة 1.6% بعد أن جاءت الأرباح الصافية لشركة النفط البريطانية الكبرى في الربع الرابع دون توقعات السوق.

وفيما حدّ من التراجعات الأوسع نطاقاً، قفزت أسهم قطاع التكنولوجيا في المنطقة بنسبة 2%، لتعوض جزءاً من الخسائر التي تكبدتها خلال موجة بيع عالمية في وقت سابق من الأسبوع، كما ساعدت النتائج القوية لشركة ألفابت الأمريكية في تعزيز معنويات السوق.