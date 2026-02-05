طريقة عمل حواوشي إسكندراني باللحمة المفرومة..خطوة بخطوة

حواوشي إسكندراني باللحمة المفرومة من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير، فيتسم الحواوشي بأنه من الأطباق المختلفة و الشهية أيضا.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل حواوشي إسكندراني باللحمة المفرومة، فيما يلي….

مقادير حواوشي إسكندراني باللحمة المفرومة



● 3 كوب دقيق

● ماء للعجن

● رشة ملح

● 1 ملعقة صغيرة سكر

● 1/3 كوب زيت

للحشو:

● لحمة مفرومة

● بصل مفروم

● فلفل رومي

● فلفل حار مفروم

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● بقدونس

● ملح

● فلفل أسود



طريقة تحضير حواوشي إسكندراني باللحمة المفرومة



يخلط الدقيق والسكر والملح والزيت والماء

يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة

تقطع كرات وسط صغيرة وتغطى وتترك لترتاح

تدهن بالزيت وتفرد بالنشابة

للحشو:

يخلط في الكبة اللحمة المفرومة والبصل والفلفل الرومي والحار والتوابل والبقدونس والملح والفلفل

يفرد خليط اللحمة المفرومة على العجينة

يضاف على الوجه طبقة أخرى من العجينة وتغلق الأطراف

يوضع في صينية فى الفرن حتى تمام النضج

يقطع ويقدم .