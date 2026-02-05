اجتماع موسع لخدام كنيسة الشهيدة دميانة بالمعصرة للترحيب بالآباء الكهنة الجُدد

عقدت كهنة كنيسة الشهيدة دميانة والأنبا إبرآم بالمعصرة، لقاءً جامعاً مع خدام الكنيسة بمختلف قطاعاتها، شمل (أعضاء المجلس، خدام التربية الكنسية، مسؤولي الاجتماعات والأنشطة)، وذلك في إطار تنظيم وتطوير العمل الخدمي والإداري بالكنيسة.

خلال اللقاء، تم الإعلان رسمياً عن انتداب القس/ يوسف عياد، والقس/ دانيال ميلاد؛ لمعاونة القس/ بيشوي ناجي (كاهن الكنيسة)، مع توضيح آلية توزيع المهام الإدارية بين الآباء بما يضمن سير الخدمة بأفضل صورة.

افتُتح الاجتماع بالصلاة، وأعقبها كلمة روحية للقس/ يوسف عياد، بعنوان «الكنيسة امتداد لكنيسة الرسل.. وسمات الكنيسة الواحدة»، ركز خلالها على الهوية الروحية والوحدانية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على توجيهات نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيباشية حلوان والمعصرة، بضرورة تكثيف أعمال الافتقاد لجميع أبناء الشعب، مشدداً على أن كنيسة الشهيدة غنية بالمواهب والوزنات، وأن أساس نجاح الخدمة هو روح المحبة.