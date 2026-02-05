قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: زيارة أردوغان للقاهرة تفتح آفاق تعاون موسع بين مصر وتركيا

الرئيس السيسي وأردوغان
الرئيس السيسي وأردوغان
فريدة محمد

أكد،النائب محمد عبد الفتاح ادم عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن قنا، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل خطوة نوعية في تطوير العلاقات المصرية–التركية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تفتح صفحة جديدة من التعاون المشترك وتؤسس لمرحلة أكثر ثباتًا واستقرارًا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح عبد الفتاح آدم في تصريح صحفي له اليوم، أن الزيارة تعكس حرص البلدين على تعزيز الحوار والتنسيق حول الملفات الإقليمية الحساسة، بما في ذلك القضية الفلسطينية ومختلف ملفات الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدًا أن التنسيق بين القاهرة وأنقرة يعزز القدرة على إدارة الأزمات بشكل متوازن ويسهم في تحقيق استقرار إقليمي بعيد عن التصعيد والمواجهة.

وأشار نائب الصعيد، إلى أن لقاء الرئيسين عبد الفتاح السيسي وأردوغان تضمن مناقشة سبل دعم الشراكة الاقتصادية، حيث يمثل الاتفاق على عدد من المشروعات ومذكرات التفاهم خطوة عملية نحو توسيع حجم التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وتركيا، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التكامل الصناعي والبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، بما يصب في صالح شعبي البلدين.

وأضاف النائب محمد عبد الفتاح ادم. أن البعد السياسي للزيارة يعكس الالتزام المشترك بدعم القضايا العربية والإقليمية، ويؤكد قدرة مصر وتركيا على لعب دور مؤثر في المنطقة، والمساهمة في إيجاد حلول عملية ومستدامة للأزمات، مع ترسيخ دورهما كلاعبين استراتيجيين قادرين على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

