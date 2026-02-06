ماجد الجنيدي : رفضوا نقل ابني للمستشفى العام رغم توقف قلبه

قال ماجد الجنيدي والد الطفل محمد ضحية حقنة البنج بدمياط، إنّه شاهد سيارة إسعاف مجهزة تقف أمام المستشفى أثناء وجوده هناك، دون أن يتم استخدامها أو نقل أي حالة من خلالها، رغم خطورة ما كان يحدث داخل غرفة العمليات.

ضحية حقنة البنج بدمياط

وأضاف الجنيدي، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر تطبيق "zoom"، ببرنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه لاحقًا علم أن الطفل توفي خلال أول نصف ساعة بعد التخدير.

إبقاء الطفل داخل المستشفى

وتابع أن إدارة المستشفى، بحسب ما أُبلغ به لاحقًا، طلبت نقل الطفل فورًا إلى المستشفى العام الذي يبعد نحو عشر دقائق فقط، إلا أن طبيب التخدير وطبيب الأسنان رفضا ذلك، وأصرا على إبقاء الطفل داخل المستشفى بحجة أنهما يتوليان الإفاقة بأنفسهما.

وأكد والد الطفل أنه جرى الاكتفاء باستخدام جهاز أكسجين فقط، وهو نفس الجهاز الذي يُستخدم في حالات البرد العادية، متسائلًا عن غياب الصاعق الكهربائي وتجهيزات الإنعاش اللازمة لتخدير الأطفال، مشيرًا، إلى أن رفض نقل الطفل بالإسعاف جاء رغم توفرها في المكان، ما أدى إلى فقدان أي فرصة لإنقاذه.