مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكيوي؟.. تقوية المناعة الأبرز

الكيوي
الكيوي
هاجر هانئ

الكيوي من الفاكهة الشهية التي يعشق الكثير من الأشهاص تناولها، فيتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الضرورية لجسم الأنسان، وذلك نتيجة إحتوائه على عناصر غذائية و فيتامينات مهمة للصحة العامة.


 

فوائد الكيوي

1. يساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء

الألياف، الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية، تحافظ على عملية الهضم بسلاسة. الكيوي هو مصدر ممتاز للألياف، مع 5 جرامات في حصة كوب واحد. يوجد الكثير من أليافه في الجلد.

يمكن أن يكون للكيوي فوائد الأمعاء التي لن تجدها في العديد من الأطعمة الأخرى. أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي:

يضيف الجزء الأكبر إلى البراز حتى يتمكن من التحرك عبر القولون بسهولة أكبر.

يقلل من الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي.

ينعم برازك، لذلك يكون أكثر راحة للمرور.

يسرع رحلة البراز عبر القولون.

الكيوي يساعد في الحفاظ على توازن أمعائك. الكيوي غني بالبريبايوتكس، وهي ضرورية للبروبيوتيك، أو البكتيريا والخمائر الصديقة، لتنمو في أمعائك.

2. يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي

يحصل البرتقال على كل المجد عندما يتعلق الأمر بفيتامين سي. لكن الكيوي الواحد سيقدم المزيد من هذه المغذيات أكثر من برتقالتين. فيتامين سي:

يعزز جهاز المناعة لديك حتى يتمكن من محاربة الأمراض.

يحارب التعب.

يساعد جسمك على امتصاص الحديد، الذي تحتاجه لصنع خلايا الدم الحمراء، حتى يتمكن الأكسجين من الانتقال إلى أعضائك وأنسجتك.

يصنع الكولاجين في بشرتك، مما يساعد على شفاء الجروح ويحافظ على بشرتك تبدو أصغر سنا.

3. يوفر فيتامين E

لكن معظم الأمريكيين لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين E في نظامهم الغذائي. هذا الفيتامين هو عنصر غذائي مهم لجهاز المناعة وصحة القلب. يساعد فيتامين E على توسيع الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. يحتوي الكيوي الواحد على 7٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين E.

4. قوة مضادة للأكسدة

لأنه يحتوي على فيتامين ج وفيتامين ه، فإن الكيوي هو أيضا مصدر كبير لمضادات الأكسدة. تحارب هذه العناصر الغذائية تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، والتي تأتي من أشعة الشمس والسموم في الهواء والحياة اليومية. يمكن أن يؤدي الحصول على مضادات الأكسدة في نظامك الغذائي إلى تنظيف بعض أضرار الجذور الحرة وتعزيز صحتك.

يمكن لمضادات الأكسدة في الكيوي أن تعزز جهاز المناعة لديك خلال موسم البرد والإنفلونزا ويمكن أن تساعد في رفع مزاجك.

5. مصدر جيد للبوتاسيوم

يحتاج قلبك وكليتك وعضلاتك وأعصابك إلى البوتاسيوم لتعمل بشكل صحيح. وكثير من الأشخاص لا يحصلون على ما يكفي،  لكن الكيوي الواحد يوفر 215 ملليغرام من البوتاسيوم، أي أكثر من ضعف الكمية في ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني أو كوب من الخس الجليدي.

الحصول على البوتاسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يقلل من خطر:

حالات القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

حصى الكلى.

هشاشة العظام.

مرض السكري من النوع الثاني.


 

المصدر: clevelandclinic

