محافظات

جامعة المنصورة توقع اتفاقية تعاون دولي مع مجموعة فاتيل الفرنسية لتطوير التعليم السياحي

بروتوكول تعاون
همت الحسينى

وقَّع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اتفاقية تعاون مع مجموعة «فاتيل» الدولية في مجال التعليم السياحي والفندقي، ممثِّلًا عن جامعة المنصورة، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات المصرية المشاركة، وجرت مراسم التوقيع في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين المجموعة والمجلس الأعلى للجامعات وهيئة دعم وتطوير الجامعات، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية وتطوير منظومة التعليم الفندقي والسياحي وفق المعايير العالمية.

جاء ذلك خلال فعاليات يوم التعاون العلمي والأكاديمي المصري الفرنسي، الذي استضافته جامعة CY Cergy Paris University بفرنسا، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات وأمين اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى جانب قيادات التعليم العالي والبحث العلمي من الجانبين المصري والفرنسي، وذلك في إطار دعم الشراكات الأكاديمية الدولية وتعزيز التعاون العلمي بين مصر وفرنسا.

وجاء توقيع الاتفاقية في خطوة استراتيجية تهدف إلى تفعيل أطر التعاون الدولي وتطوير منظومة التعليم الفندقي والسياحي بالجامعة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات علمية وعملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وتهدف الاتفاقية إلى نقل الخبرة الفرنسية الرائدة في مجالات إدارة الضيافة والسياحة إلى جامعة المنصورة، من خلال إنشاء برامج أكاديمية وتدريبية مشتركة، وإتاحة فرص تدريب دولية للطلاب، وتعزيز التبادل الأكاديمي لأعضاء هيئة التدريس، بما يدعم جودة التعليم ويربطه بالتطبيق العملي، وذلك دعمًا لرؤية مصر 2030 في تطوير التعليم العالي وتعزيز تنافسيته عالميًّا.

وفي هذا السياق، أكَّد الدكتور شريف خاطر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم تدويل التعليم العالي وتعزيز الشراكات الدولية مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالميًّا، وبما يتكامل مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، التي تستهدف الارتقاء بجودة التعليم، وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار والتميز المؤسسي، والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة.

كما أوضح أن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية جامعة المنصورة للانفتاح الأكاديمي والتكامل الدولي، وتطوير البرامج التعليمية المتخصصة، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة إقليميًّا ودوليًّا، مؤكِّدًا أنها تمثِّل خطوة نوعية نحو تدويل برامج كلية السياحة والفنادق بالجامعة، ورفع كفاءة الخريجين وفق أحدث النظم التعليمية المعتمدة دوليًّا.

وأضاف أن هذه الشراكة تفتح آفاقًا واسعة للتبادل الأكاديمي الدولي، ونقل الخبرات التعليمية المتقدمة، وتطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع المعايير العالمية لصناعة الضيافة، موضحًا أن التعاون مع مجموعة «فاتيل» يتيح تقديم برامج تعليمية تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يمنح الخريجين شهادات ذات اعتراف مهني دولي.

الدقهليه محافظه جامعه المنصوره

الفاعليات
