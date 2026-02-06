الأمان تحول لجريمة.. إنقاذ طفلة من التعذيب داخل أسرة بديلة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة عن واقعة مأساوية تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بعد ثبوت تعرضها لإيذاء بدني داخل المنزل الذي كانت تعيش فيه ضمن نظام "الأسر البديلة".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به جهة مختصة بالرعاية الاجتماعية، يفيد بالاشتباه في تعرض طفلة مكفولة لسوء معاملة داخل مسكن السيدة التي تتولى رعايتها منذ سنوات، وذلك خلال جولة متابعة دورية للتأكد من سلامة أوضاع الأطفال المكفولين وبيئتهم الأسرية.

وخلال الفحص، فوجئ القائمون على المتابعة بوجود آثار إصابات واضحة على جسد الطفلة، تمثلت في كدمات وجروح وحروق حديثة في مناطق متفرقة، إلى جانب علامات تشير إلى تقييدها لفترات من الزمن، وهو ما أثار صدمة أعضاء اللجنة ودفعهم للتدخل الفوري.

وعلى الفور، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الطفلة وسحبها من محل إقامتها، وإيداعها بإحدى دور الرعاية المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية والنفسية اللازمة، مع توفير الحماية الكاملة لها لحين انتهاء التحقيقات.

وباشرت الجهات المعنية التحري في الواقعة للوقوف على ملابسات ما حدث، وبيان مدى تورط السيدة القائمة على رعاية الطفلة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.