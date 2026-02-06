لوكمان يتألق في ظهوره الأول مع أتليتيكو مدريد

سجل أديمولا لوكمان هدفًا واحدًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة في ظهوره الأول مع أتليتيكو مدريد في فوزه ساحق 5-0 على ريال بيتيس أمس الخميس ليتأهل إلى قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وقدم اللاعب النيجيري الدولي البالغ عمره 25 عاما، والذي انضم من فريق أتلانتا الإيطالي منذ أيام، أداء واثقا ليساعد فريقه لاكتساح منافسه في ملعب لاكارتوخا في إشبيلية.

وتعرض فريق المدرب مانويل بليجريني هزيمة ثقيلة على ملعبه بأهداف ديفيد هانكو، وجوليانو سيميوني، وأنطوان جريزمان، وتياجو ألمادا، ولوكمان.

وقال جريزمان لمنصة (موفيستار بلس): "تحركنا كثيرا دون الكرة، لنتيح الخيارات لمن استحوذ عليها، لعبنا بأسلوب أكثر انسيابية، مع التمركز الصحيح، والتنظيم الخططي، وفي النهاية، ظهرت الفرص".

وأضاف: "نحن كفريق، وغرفة ملابس، وناد وقاعدة جماهيرية، نتميز بروح الفريق الواحد والود، نرحب بأي شخص ينضم إلينا بحفاوة بالغة منذ اللحظة الأولى، وهذا ما نراه (مع لوكمان) فلنستمتع بوجوده ونأمل أن يسعدنا".

وسنحت للوكمان، الساعي لترك بصمته سريعا، فرصتان لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، ففي الدقيقة 16، أهدر فرصة بعدما انفرد بالحارس، وبعد ثماني دقائق، سدد كرة قوية علت العارضة بقليل.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 30 بعد سلسلة من التمريرات السريعة بلمسة واحدة على الجانب الأيسر، ومرر ماتيو روجيري الكرة إلى أليكس باينا، الذي تبادل التمريرات مع لوكمان قبل أن يرسل الظهير تمريرة عرضية منخفضة إلى جوليانو، نجل المدرب دييجو سيميوني والذي سدد كرة قوية في الشباك.

وهز لوكمان، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2024، الشباك في الدقيقة 37 بعدما تخلص من الرقابة الدفاعية وراوغ مدافع آخر داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وبعد الاستراحة، تراجع أداء أتليتيكو لكنه عزز تقدمه بهجمة مرتدة أخرى.

وانطلق لوكمان من وسط الملعب ليجذب المدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى جريزمان الذي سدد كرة في الزاوية اليمنى العليا في الدقيقة 62.

واختتم البديل تياجو ألمادا مهرجان الأهداف في الدقيقة 83

وألقت إصابة باريوس في بداية الشوط الثاني بظلالها على فوز أتليتيكو مدريد، وبدا أن لاعب الوسط الإسباني قد تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في بداية انطلاقة سريعة، مما استدعى استبداله.

وتُجرى قرعة قبل النهائي كأس ملك إسبانيا اليوم الجمعة، وتأهل للمربع الذهبي كل من أتليتيكو مدريد وبرشلونة وأتليتيك بيلباو وريال سوسيداد.