قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

التنقيب ليس مفتوحا للجميع .. قانون حماية الآثار يحدد الجهات المرخص لها

الأثار
الأثار
محمد الشعراوي   -  
عبد الرحمن سرحان

في إطار حماية التراث الحضاري المصري ومنع أعمال الحفر العشوائي، وضع قانون حماية الآثار ضوابط صارمة تحدد الجهات المسموح لها بالتنقيب والكشف الأثري. 

وأكد القانون أن أعمال الحفر لا تتم إلا بترخيص رسمي وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يضمن الحفاظ على الهوية التاريخية ومنع أي تعديات على المواقع الأثرية.

وطبقا لنص المادة 34 من القانون، فإن الترخيص يخضع للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

- اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

ويخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:

- التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة في هيئة الآثار وبالتعاون معها.

-  اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التي تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو بالمشاركة معها.

- أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.

و يصدر مجلس إدارة المجلس قرارا بالاشتراطات والالتزامات التي يجب مراعاتها وتنفيذها في تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التي يجري البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها.

ويتم تزويد المجلس بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص.

قانون حماية الآثار التنقيب والكشف الأثري التراث الحضاري الحفر العشوائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

بالصور

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد