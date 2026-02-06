جامعة العاصمة تفتح أبوابها لفصل دراسي جديد

مع اقتراب انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026، تتحرك جامعة العاصمة(حلوان سابقا ً) في جدية وتنظيم وطموح وتكامل للجهود استعدادًا لاستقبال الطلاب في بيئة تعليمية نابضة بالحياة، تجمع بين العلم، والفن، والابتكار، والأنشطة التي تميز الجامعة عن غيرها.



تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لتنفيذ خطة شاملة تستهدف تقديم تجربة جامعية متكاملة، لا تقتصر على القاعات الدراسية، بل تمتد إلى كل تفاصيل الحياة الطلابية.

حيث تستكمل الجامعة استعداداتها في المدرجات والقاعات والمعامل من خلال أجهزة حديثة، وتقنيات تعليمية متطورة، ومناهج تم تحديثها بعناية لتربط المعرفة النظرية بالمهارات العملية، وتفتح للطلاب آفاقًا للإبداع والتميز، كما تعزز الجامعة بنيتها التكنولوجية لتدعم منظومة التحول الإلكتروني، لضمان سهولة الوصول إلى المحتوى العلمي في أي وقت.

كما وضعت الجامعة خطة متكاملة للأنشطة الطلابية التي طالما تميزت بها الجامعة، باعتبارها الأولى في مجال الأنشطة، وواحدة من أبرز الجامعات الفنية في مصر، كما ظهرت جاهزية المطعم المركزي لخدمة الطلاب، وكذلك المكتبة المركزية ومكتبات كليات لاستقبال الطلاب والباحثين، إلى جانب تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية وأماكن الأنشطة المختلفة.



أما نادي جامعة حلوان فهو مساحة مفتوحة لممارسة الرياضة، وبناء الروح الجماعية، واكتشاف الطاقات الشابة.

وفي قلب هذا الحراك الثقافي والفني، يستعد مجمع الفنون والثقافة لاستقبال موسم حافل بالأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، من حفلات تخرج ومناقشات علمية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية ومعارض فنية وملتقيات ثقافية، ليكون منبرًا للإبداع ومساحة حقيقية للتعبير عن المواهب الطلابية، وتجسيدًا للهوية الفنية المتفردة التي تتميز بها الجامعة، ويفتح متحف الفن المعاصر أبوابه أمام الطلاب والجمهور، ليقدم تجربة ثقافية ومعرفية ثرية، ويشكل نافذة للاطلاع على تجارب الفن الحديث والمعاصر، ودعم الحركة الفنية داخل الحرم الجامعي.

وفي المدن الجامعية، تستمر الاستعدادات على مدار الساعة، لتطوير للخدمات، وتهيئة أماكن الإقامة، وحملات نظافة وتعقيم شاملة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطلاب على التركيز والنجاح.

ولأن صحة الطلاب تأتي في مقدمة الأولويات، وضعت الجامعة خطة صحية ووقائية متكاملة، تشمل تجهيز العيادات الطبية داخل الكليات والمدن الجامعية بأحدث الأجهزة والمستلزمات، إلى جانب تكثيف حملات التوعية الصحية، وتوفير المطهرات، بما يضمن سلامة جميع منتسبي الجامعة.

و يؤكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لا تستعد فقط لفصل دراسي جديد، بل تواصل بناء نموذج جامعي متكامل، يجمع بين التميز الأكاديمي، والريادة الفنية، والاهتمام الحقيقي بالطالب، مشيرًا إلى أن جامعة العاصمة (حلوان سابقا ً) تمتلك تاريخًا وخبرة ومقومات تجعلها دائمًا في مقدمة الجامعات المصرية.

و يشير الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الطالب هو قلب العملية التعليمية، وأن خطة الأنشطة الطلابية لهذا العام جاءت متنوعة وشاملة، لتمنح كل طالب الفرصة لاكتشاف موهبته، وتنمية مهاراته، والمشاركة الفعالة في حياة جامعية ثرية داخل جامعة حلوان.



وقد أبدى الطلاب سعادتهم بقرب عودة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مؤكدين أن الجامعة ليست مجرد مكان للدراسة، بل بيت يحتضن أحلامهم، ومساحة ينطلق منها طموحهم نحو المستقبل.