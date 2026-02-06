شوط أول سلبي بين الاتحاد وطلائع الجيش بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

تشكيل الاتحاد

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز على ستاد جهاز الرياضة.

​تشكيل الأتحاد السكندرى لمواجهة الطلائع

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمود "جنش"

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، مصطفى إبراهيم، عبدالرحمن جودة، كريم الديب

خط الوسط: سيفورى إيزاك، محمود "دونجا"، محمد مجدى "أفشة"، يسرى وحيد

الهجوم: عبد الرحمن مجدى، فادى فريد

​ترتيب الاتحاد والطلائع بجدول ترتيب الدورى

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة من نفس عدد المباريات، ما يمنح المباراة طابعًا حاسمًا في صراع القاع.