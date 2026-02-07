دينا داش تثير الجدل في أحدث ظهور..شاهد

حرصت دينا داش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة دينا داش

خطفت دينا داش الأنظار بإطلالتها على البحر، حيث ظهرت مرتدية فستان قصير ذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الستان الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت دينا داش حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دينا داش على شعرها المرفوع واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها