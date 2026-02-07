قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

إطلاق حملة ترويجية كبرى في رومانيا وبلغاريا للتعريف بالمقصد المصري.. ونواب: الدولة تحشد كل أجهزتها لزيادة الدخل القومي من السياحة

وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في رومانيا وبلغاريا
وزارة السياحة والآثار تطلق حملة ترويجية كبرى في رومانيا وبلغاريا
معتز الخصوصي

قافلة سياحية بكلوج نابوكا وبوخارست برومانيا و صوفيا للترويج للمقصد السياحي المصري

نائبة تطالب بتحديث الأسطول الجوي لاستيعاب الزيادة فى السياحة

نائب: السياحة حجر الزاوية في حصول مصر على العملة الصعبة
 

أشاد عدد من النواب بإطلاق وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا ، وأكدوا على ضرورة تحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود.

في البداية أكدت النائبة نورا علي، عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للسائحين، وتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.

وطالبت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.

وأشارت عضو لجنة الإعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق إلى أن العمل على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة فى المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها فى وقت يسير، مع سد العجز فى العاملين فى منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا، وتوفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوى على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.

واختتمت: كما يجب العمل على ضرورة تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع فى استخدام التطبيق الإلكترونى، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم، وضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، إن السياحة تعتبر حجر الزاوية لحصول مصر على العملة الصعبة ، مشيرا إلى أن الدولة تحشد كل أجهزتها من أجل زيادة الدخل القومي من السياحة بجانب قناة السويس.

وأشار إبراهيم عبد النظير في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا هو اتجاه جيد وندعمه بشدة.

ونظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، قافلة سياحية بمدينتي كلوج نابوكا وبوخارست برومانيا، والعاصمة البلغارية صوفيا، للترويج للمقصد السياحي المصري بالتعاون مع شركة Aviareps أكبر شركة مقدمة للخدمات المهنية بدول شرق أوروبا.

يأتي تنظيم هذه القافلة السياحية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الترويجية للوزارة لتنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة منها دول شرق أوروبا، وإلقاء الضوء على تنوع منتجات المقصد المصري وأنماطه السياحية المختلفة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق.

ويعد السوق الروماني والبلغاري من الأسواق السياحية الواعدة للمقصد المصري، حيث شهد العام الجاري نموًا ملحوظًا في حجم الطلب السياحي من البلدين، إلى جانب زيادة في حركة رحلات الطيران العارض المتجهة إلى المقاصد المصرية.

النواب وزارة السياحة والآثار حملة إعلانية كبرى تحديث الأسطول الجوي طائرات حديثة

