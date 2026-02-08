قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من القدس المُحتلة.. الشقيقان محمد وألمى منصور يُتوّجان بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن |تفاصيل
صورة واحدة تجمع محمد رمضان ويحيى الفخراني تشعل السوشيال ميديا | شاهد
تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة
إعلامي يكشف : استبعاد «بانزا» من الزمالك ليس طبيًا .. وهذه تفاصيل الأزمة
عبدالمجيد تبون: الرئيس عبدالفتاح السيسي أخ لي .. ومن يمس مصر يمسنا
مُستمرون مع الدراويش.. الإسماعيلي ينفي تلقي أي عروض رسمية للاعبيه
محمد ثروت يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل شخصيته في مسلسل «السوق الحرة» | فيديو
إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته
نهاية مأساوية لمُسن عاش وحيدًا.. العثور على جثمانه بعد تحلله و«أمن الغربية»: الوفاة طبيعية
أحمد سليمان يُعلن انتهاء أزمة اللاعب عمرو زكي بعد توقيفه في مطار القاهرة
«اختار البيئة الصالحة حواليك» .. رسالة نارية من أحمد شوبير لـ إمام عاشور
«الغندور»: بيراميدز يغلق صفقة توفيق محمد.. واللاعب يقترب من الأهلي في الصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة أسوان تستقبل طلابها بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان عن الانتهاء من كافة استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025–2026، وذلك بمختلف كليات الجامعة التي يبلغ عددها 18 كلية ومعهدين، والتي تستقبل ما يقرب من 24 ألف طالب وطالبة، في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم العملية التعليمية والبحثية.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استكملت جميع التجهيزات الأكاديمية والإدارية اللازمة لانطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية، وانتظام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، إلى جانب جاهزية القاعات الدراسية والمعامل وورش العمل بكافة الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن إدارات الجامعة المختلفة، بالتنسيق مع عمداء الكليات، كثفت جهودها خلال الفترة الماضية للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والطلابية، بما يضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لتحقيق أفضل استفادة علمية وأكاديمية.

الفصل الدراسى

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العملية التعليمية، وتسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته الإبداعية والقيادية، إلى جانب دعم روح الانتماء والولاء للوطن.

وأشار "نصرت" إلى استمرار جامعة أسوان في تنفيذ خطتها الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات الدولة المصرية ورؤية الجمهورية الجديدة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم البحث العلمي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة محليًا وإقليميًا.

كما وجّه رئيس جامعة أسوان التهنئة للطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيًا لهم عامًا جامعيًا ناجحًا، داعيًا إياهم إلى الالتزام باللوائح الجامعية والحضور المنتظم، وبذل أقصى الجهد لتحقيق التفوق العلمي، مؤكدًا أن الجامعة تضع الطالب في صدارة أولوياتها وتسعى دائمًا لتقديم تعليم جامعي متميز يليق بمكانتها ودورها التنموي في إقليم جنوب الصعيد.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

صورة ارشفية

بينهم صغير 3 سنوات .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

جهود متنوعة

أخبار أسوان: إزالة للتعديات .. ومتابعة لمشروعات الكهرباء والمياه.. ومتابعة لنتائج جهود مديرية

مواعيد دخول المدارس

مواعيد دخول المدارس المتوقع استخدامها لوسائل النقل البديلة لترام الرمل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

بتسمري رغم الكريمات.. اعرفي أسباب زيادة إنتاج الميلانين

ميلانين
ميلانين
ميلانين

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد