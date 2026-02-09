دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله.. داوم عليه

دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله .. ليس هناك كاشف للقضاء سوى الدعاء، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، وفي محكم التنزيل يقول الله عزوجل؛" وقال ربكم ادعوني استجب لكم"، فهل بعد ذلك يعذر المرء على تقصيره في تلبية دعاء المولى عز وجل فيرفع كفيه مناجياً من يجيب المضطر ويكشف السوء عن عباده ويقدر.

دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله .. ومن بين الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم أن يتحرى وقت الدعاء المناسب كي يتضرع فيه إلى مجيب لا ينام ولا يغفل عن دعوة ربما خرجت من جوف نملة في صحراء مقفرة، ومن هنا لابد أن يكون العبد الصالح حريصاً على لقاء خالقه لنيل أعلى الدرجات.

دعاء لا يرد مهما كان طلبك من الله .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يتعارّ من الليل -أي يستيقظ- فيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول: اللهم اغفر لي، أو يدعو؛ فيستجاب له، فإن قام وصلى قُبلت صلاته.

من بين الأدعية التي لا ترد، لذا ينبغي أن يحرص المسلم على ترديدها:

- اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحماً بعد الموت ويا من أجاب نوح حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه وسمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه وليس بعزيز عليك وليس بعسير عليك أن ترزقني سبحانك لااله الا انت ياذا الجلال والإكرام يا رب يا رب يا رب يا من نجيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين نسجت على الغار خيوط العنكبوت وأمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت ليس بعسير عليك أن ترزقني.

- سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يارب يارب يارب ياخالق السماوات والارض والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والشجر والدواب والماء والتراب وكل شئ وعلمت الإنسان ما لم يعلم ورفعت السماوات بغير عمد نراه ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن ترزقني.

- سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام يا رب يا رب يا رب، اللهم اني عبدك الذليل الفقير المسكين سجدت لوجهك العظيم ابتهالا وتضرعا ورجاء وضعفي وعجزي وقلة حيلتي وهواني على الناس ويقينا واعترافا وتصديقا بأنك انت الله وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد بيدك الخير كلة وأنت على كل شيءقدير.

- اللهم إني اسئلك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد، واسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وأذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت وإذا استفرجت بخ فرجت يا أرحم الراحمين يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ارزقني.

سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ذا العزة والجبروت يامالك الملك والملكوت أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بة نفسك أو استاثرت بة في علم الغيب عندك او علمتة احد من خلقك أن ترزقني، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يارب يارب يارب يامالك الملك يامالك الملك يامن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بغير حساب ليس بعسير عليك وليس بعزيز عليك أن تقضي حاجتي.

- سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال اللهم انك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى وحسبنا الله ونعم الوكيل.

- اللهم اني اعوذ بك من ساعة السوء و يوم السوء و ليلة السوء و صديق السوء و جار السوء و أعوذ بك من ذو الوجهين و ذو اللسانين و أعوذ بك من إبليس و ذريته و شياطينه و أعوذ بك من الحديد و الحريق و الطريق و ساعة الغفله ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم اني حصنت نفسي و أهل بيتي جميعاً بالحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم و دفعت عني و عنهم السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني،وهمّ يفجعني، اللهم اجبر خاطري ، واشرح لي صدري، استغفرك ربي من گل الذُنوب و الخطايا.

دعاء رسول الله في الصباح والمساء

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "من قالَ حينَ يصبحُ اللَّهمَّ ما أصبحَ بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقِكَ فمنكَ وحدَكَ لا شريكَ لكَ فلكَ الحمدُ ولكَ الشُّكرُ فقد أدَّى شكرَ يومِهِ ومن قالَ مثلَ ذلكَ حينَ يمسي فقد أدَّى شكرَ ليلتِهِ".

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "مَن قال: بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ، ثلاثُ مراتٍ، لم تصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُصبحَ، ومَن قالها حينَ يُصبحُ ثلاثَ مراتٍ لم تُصبْه فجأةُ بلاءٍ حتى يُمسي".

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (مَن قالَ حينَ يصبحُ وحينَ يُمسي: سبحانَ اللَّهِ وبحمدِهِ مائةَ مرَّةٍ، لم يأتِ أحدٌ يومَ القيامةِ بأفضلَ ممَّا جاءَ بِهِ، إلَّا أحدٌ قالَ مثلَ ما قالَ، أو زادَ علَيهِ).

سيّد الاستغفار، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- : (سَيِّدُ الِاسْتِغْفارِ أنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أنْتَ رَبِّي لا إلَهَ إلَّا أنْتَ، خَلَقْتَنِي وأنا عَبْدُكَ، وأنا علَى عَهْدِكَ ووَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما صَنَعْتُ، أبُوءُ لكَ بنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وأَبُوءُ لكَ بذَنْبِي فاغْفِرْ لِي، فإنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أنْتَ، قالَ: ومَن قالَها مِنَ النَّهارِ مُوقِنًا بها، فَماتَ مِن يَومِهِ قَبْلَ أنْ يُمْسِيَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ، ومَن قالَها مِنَ اللَّيْلِ وهو مُوقِنٌ بها، فَماتَ قَبْلَ أنْ يُصْبِحَ، فَهو مِن أهْلِ الجَنَّةِ).

رُوي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: (لم يكن رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- يدعُ هؤلاءِ الدعواتِ حين يُمسي وحين يُصبحُ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي).

(اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ).

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر لما سأله عن دعاء يدعوه في الصباح والمساء: (قل: اللَّهمَّ عالِمَ الغَيبِ والشَّهادةِ، فاطرَ السَّمواتِ والأرضِ، رَبَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَهُ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ مِن شرِّ نفسي وشرِّ الشَّيطانِ وشِركِهِ، قلهُ إذا أصبَحتَ، وإذا أمسَيتَ، وإذا أخَذتَ مَضجعَكَ).

قال النبي لفاطمة - رضي الله عنها-: (ما يمنعُكِ أن تسمَعي ما أوصيكِ بِهِ أن تقولي إذا أصبَحتِ وإذا أمسَيتِ يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).