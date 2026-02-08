أبو دراع جامل صاحب الفرن .. تفاصيل إنهاء حياة شاب فى مشاجرة بسبب بيع الخبز بـ قليوب

أقدم عاطلان على قتل شاب بطلق ناري بمنطقة منطى بقليوب، وتحديدًا شارع روماني الترس، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بلاغا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، من المقدم حسام الحسينى، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إخطارًا بحدوث مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة نتيجة طلق ناري.



وكشفت التحريات بقيادة بقيادة المقدم حسام الحسيني رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، أن الواقعة تعود إلى نشوب مشادة كلامية بين أهلية المتهمين وصاحب مخبز عيش، قبل الحادث بيوم واحد، على خلفية خلافات تتعلق ببيع الخبز بشارع الملكة سوزان بمنطقة منطى دائرة المركز.



تفاصيل الواقعة

وأضافت التحريات، أن المشادة تطورت إلى قيام صاحب المخبز بالتعدي بالضرب على أهلية المتهمين، الأمر الذي دفع المتهمين، وهما "حسن ج" و"سعدون"، إلى التوجه في اليوم التالي لمحيط المخبز بقصد شد أزر ذويهم واسترداد حقهم، حيث أطلقا أعيرة نارية في الهواء لترويع المتواجدين بالمكان، إلا أنهما لم يعثرا على الشاب المتهم بالتعدي على أهليتهما.

وأوضحت التحريات، أنه أثناء ذلك حضر المجني عليه ويدعى "مصطفى"، وشهرته "أبو دراع"، وهو صديق صاحب المخبز، وقام بإطلاق عيار ناري بقصد شد أزر صديقه الذي لم يكن متواجدًا بمسرح الواقعة آنذاك.



إطلاق أعيرة نارية

وتابعت التحريات، أن المجني عليه فر هاربًا خشية التعدي عليه، فقام المتهمان بمطاردته حتى لجأ للاختباء داخل صيدلية بشارع روماني الترس، إلا أن المتهمين لحقا به إلى داخل الصيدلية، حيث أطلق أحدهما عيارًا ناريًا استقر أسفل البطن، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وفرا هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد كمال محرم والنقيب محمد ياسين والنقيب محمد عادل والنقيب محمد المغربي والنقيب مصطفى مجاهد، معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مع التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.