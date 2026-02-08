رد فعل صادم من إسلام صادق بعد خسارة الزمالك من زيسكو

خسر فريق الزمالك، على يد نظيره زيسكو الزامبي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الاعلامي الرياضي إسلام صادق عبر حسابه علي فيسبوك "زيسكو العشوائي يحقق فوزه الاول بالكونفدرالية بهدف نظيف على حساب الزمالك الذي يلعب بالصف الثالث والناشئين ..ويحتاج الأبيض الفوز في المباراة المقبلة لضمان تخطي دور المجموعات"

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

وسيعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

وسيلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، حيث ستقام في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.