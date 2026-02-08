عبدالغفار: مصر استقبلت عددا من الجرحى والمصابين من غزة لتلقي العلاج

أكد حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عددًا من المرضى القادمين من قطاع غزة غادروا المستشفيات المصرية وعادوا إلى القطاع، بعد أن منّ الله عليهم بالشفاء التام، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن اللقاءات التي جمعت الفرق الطبية المصرية بأهالي غزة المتعافين كشفت عن حجم كبير من الامتنان والتقدير لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تقدمه الدولة المصرية من دعم متواصل للأشقاء في قطاع غزة على مختلف المستويات، خاصة في المجال الصحي والإنساني.

آلية استقبال المصابين والجرحى

وأوضح حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أن مصر استقبلت عددًا من الجرحى والمصابين الذين تمكنوا من الخروج من قطاع غزة لتلقي العلاج، حيث تبدأ الإجراءات بالكشف المبدئي عليهم من خلال سيارات الإسعاف والحجر الصحي، ثم يتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لإجراء فحوصات أكثر دقة وشمولًا، قبل تحويلهم إلى المستشفيات المتخصصة على مستوى الجمهورية وفقًا لحالة كل مريض واحتياجاته العلاجية.

وأكد حسام عبد الغفار أن التعامل مع مصابي غزة يتم وفق معايير إنسانية وعالمية وضعتها منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تطبيق هذه المعايير بل وتجاوزها، من خلال توفير أعلى مستويات الرعاية الطبية والدعم العلاجي، سواء في سرعة نقل المصابين أو جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

