أخبار أسوان| إستعدادات لشهر رمضان .. لانشات للإسعاف النهرى.. إنجازات مبادرة حياةكريمة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق: 8/1/2026 أحداث متنوعة.

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بالمدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان الدكتور أحمد موسى حيث شهد اللقاء إستعراض الإستعدادات الجارية لتجهيز الوجبات الساخنة والجافة وكراتين المواد الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً والصائمين خلال شهر رمضان الكريم.

و أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالخدمات الجليلة التى تقدمها مؤسسة مصر الخير برعاية من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء ، وبإشراف من الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، والعمل المخلص الذى يؤديه فريق عمل المؤسسة بأسوان .

شارك اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات ندوة توعوية بعنوان “التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى”، وقد أدارها اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجى والخبير العسكرى بقاعة المشير محمد حسين طنطاوى بمقر جامعة أسوان بصحارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة الوعى لدى أبناؤه الشباب بمحافظة أسوان بالتحديات التى يتم مواجهتها بفكر إستراتيجى مستنير لتظل أرض الكنانة كيان متماسك أمد الدهر ، ورفع الروح المعنوية لدى الشباب والنهوض بهم علمياً.

التقى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مع الدكتور محمد الدخيلى مدير إقليم جنوب الصعيد بهيئة الإسعاف المصرية ، والدكتور عبد السميع محمد مدير إدارة الإسعاف النهرى والبحرى بالهيئة.

تناول اللقاء توفير لانش إسعاف نهري مجهز بمنطقة قسطل للتدخل السريع والتعامل الفوري مع الحالات الصحية الطارئة، والمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بالشكل الأمثل، بما يضمن توفير الحماية الصحية للمواطنين والسائحين .

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المواطن الأسوانى يجنى خلال الفترة الحالية ثمار الجهود المبذولة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " بمختلف قطاعات العمل العام.

وأشار المحافظ إلى أن الأيام الماضية شهدت التشغيل التجريبى لمحطات المعالجة والرفع للصرف الصحى ، وبالتوازى يتم العمل على تأمين وتحسين التغذية الكهربائية البديلة من خلال الربط للخلايا الجديدة بالمحطات القائمة ، وهو ما تم تنفيذه لمحطة محولات سلوا ، التى تساهم فى تغذية قرى الرمادى بإدفو لخدمة أكثر من 250 ألف نسمة.