بعض الكلاب بـ 6 ملايين جنيه| مدرب كلاب شرسة يكشف أسرار الترويض

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة جديدة من برنامج «واحد من الناس»، مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أحد أبرز المتخصصين في تدريب الكلاب بمصر، للحديث عن تجربته في عالم تربية الكلاب الشرسة وأسرار التواصل معها، إلى جانب رحلته التي جعلت مقاطع الفيديو الخاصة به تحقق ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وخلال اللقاء، أكد باسم هانط، أن الكلاب ليست مجرد حيوانات أليفة، بل يمكن أن تكون شركاء حياة وأصدقاء أوفياء وحراسًا موثوقين، مشيرًا إلى أن فهم نفسية الكلب يمثل العنصر الأهم في عملية التدريب، وهو ما يميز عددًا محدودًا من المدربين القادرين على ترجمة سلوك الكلاب والتعامل معه بلغة البشر.

وأوضح مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أنه خريج كلية التجارة «إنجليزي»، ويمتلك مجموعة من أغلى سلالات الكلاب في العالم، يصل سعر أحدها إلى نحو 6 ملايين جنيه، كما يمتلك كلبًا حصل على لقب بطل مصر في المسابقات المتخصصة.

وأضاف مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أنه كان يخشى الكلاب في بداية حياته، إلا أن القراءة والاطلاع المستمرين ساعداه على فهم طبيعتها، لافتًا إلى أن أول كلب قام بتربيته كان من فصيلة «جولدن» وأنجب ثمانية صغار، بينما يمتلك حاليًا أكثر من 100 كلب داخل مزرعة مخصصة لرعايتهم.

وأشار هانط، إلى امتلاكه أنواعًا متعددة من الكلاب المعروفة بذكائها واستخدامها في الحراسة، مؤكدًا ارتباطه العاطفي القوي بها، إذ فقد أحد كلابه بعد 13 عامًا من مرافقته، ما تسبب له في حزن شديد، قبل أن يقوم بتحنيطه والاحتفاظ به داخل منزله تقديرًا لذكراه.

وفيما يتعلق بالتغذية، أوضح أن نوع الطعام يختلف من كلب لآخر، حيث تعتمد وجباتهم على اللحوم والدواجن وأطعمة أخرى، مشيرًا إلى أن الطعام النيئ يعد الأفضل في كثير من الحالات، وأن تكلفة التغذية قد تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وأفضل عمر لبدء تدريب الكلاب هو سبعة أشهر، لافتًا إلى امتلاكه كلبًا يدعى «جاجوار» حصد عددًا كبيرًا من الميداليات في مسابقات الجَمال والسرعة.

وأضاف أنه أرسل أحد كلابه إلى صربيا للتزاوج مع أحد أغلى كلاب العالم، في إطار تطوير السلالات التي يمتلكها، مشيرًا إلى أن جميع كلابه تحمل شهادات نسب موثقة حتى الجيل السابع، ولكل منها سجل يتضمن تاريخ الميلاد والبيانات الكاملة.

وعلى صعيد نشاطه الرقمي، أكد هانط أن مقاطع الفيديو التي يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حققت ملايين المشاهدات، موضحًا أن إحدى المقاطع تجاوزت 169 مليون مشاهدة، وأن لديه متابعين من مختلف دول العالم، وهو ما دفعه لتقديم محتوى مشوق يستهدف حتى غير المهتمين بعالم الكلاب.

واختتم مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، حديثه بتوجيه نصيحة بضرورة التعامل مع الكلب باعتباره فردًا من الأسرة، مؤكدًا أن الوفاء الذي يقدمه الكلب لصاحبه يفوق كثيرًا ما قد يجده الإنسان من بعض البشر.