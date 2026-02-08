قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعض الكلاب بـ 6 ملايين جنيه| مدرب كلاب شرسة يكشف أسرار الترويض

مدرب الكلاب
مدرب الكلاب
عادل نصار

استضاف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في حلقة جديدة من برنامج «واحد من الناس»، مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أحد أبرز المتخصصين في تدريب الكلاب بمصر، للحديث عن تجربته في عالم تربية الكلاب الشرسة وأسرار التواصل معها، إلى جانب رحلته التي جعلت مقاطع الفيديو الخاصة به تحقق ملايين المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 

وخلال اللقاء، أكد باسم هانط، أن الكلاب ليست مجرد حيوانات أليفة، بل يمكن أن تكون شركاء حياة وأصدقاء أوفياء وحراسًا موثوقين، مشيرًا إلى أن فهم نفسية الكلب يمثل العنصر الأهم في عملية التدريب، وهو ما يميز عددًا محدودًا من المدربين القادرين على ترجمة سلوك الكلاب والتعامل معه بلغة البشر.

وأوضح مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أنه خريج كلية التجارة «إنجليزي»، ويمتلك مجموعة من أغلى سلالات الكلاب في العالم، يصل سعر أحدها إلى نحو 6 ملايين جنيه، كما يمتلك كلبًا حصل على لقب بطل مصر في المسابقات المتخصصة. 

وأضاف مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، أنه كان يخشى الكلاب في بداية حياته، إلا أن القراءة والاطلاع المستمرين ساعداه على فهم طبيعتها، لافتًا إلى أن أول كلب قام بتربيته كان من فصيلة «جولدن» وأنجب ثمانية صغار، بينما يمتلك حاليًا أكثر من 100 كلب داخل مزرعة مخصصة لرعايتهم.

وأشار هانط، إلى امتلاكه أنواعًا متعددة من الكلاب المعروفة بذكائها واستخدامها في الحراسة، مؤكدًا ارتباطه العاطفي القوي بها، إذ فقد أحد كلابه بعد 13 عامًا من مرافقته، ما تسبب له في حزن شديد، قبل أن يقوم بتحنيطه والاحتفاظ به داخل منزله تقديرًا لذكراه.

وفيما يتعلق بالتغذية، أوضح أن نوع الطعام يختلف من كلب لآخر، حيث تعتمد وجباتهم على اللحوم والدواجن وأطعمة أخرى، مشيرًا إلى أن الطعام النيئ يعد الأفضل في كثير من الحالات، وأن تكلفة التغذية قد تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، وأفضل عمر لبدء تدريب الكلاب هو سبعة أشهر، لافتًا إلى امتلاكه كلبًا يدعى «جاجوار» حصد عددًا كبيرًا من الميداليات في مسابقات الجَمال والسرعة.
وأضاف أنه أرسل أحد كلابه إلى صربيا للتزاوج مع أحد أغلى كلاب العالم، في إطار تطوير السلالات التي يمتلكها، مشيرًا إلى أن جميع كلابه تحمل شهادات نسب موثقة حتى الجيل السابع، ولكل منها سجل يتضمن تاريخ الميلاد والبيانات الكاملة.
وعلى صعيد نشاطه الرقمي، أكد هانط أن مقاطع الفيديو التي يقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حققت ملايين المشاهدات، موضحًا أن إحدى المقاطع تجاوزت 169 مليون مشاهدة، وأن لديه متابعين من مختلف دول العالم، وهو ما دفعه لتقديم محتوى مشوق يستهدف حتى غير المهتمين بعالم الكلاب.
واختتم مربي ومدرب الكلاب الشهير باسم هانط، حديثه بتوجيه نصيحة بضرورة التعامل مع الكلب باعتباره فردًا من الأسرة، مؤكدًا أن الوفاء الذي يقدمه الكلب لصاحبه يفوق كثيرًا ما قد يجده الإنسان من بعض البشر.

الكلاب مدرب الكلاب عمرو الليثي برنامج «واحد من الناس»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. سبب ارتفاع درجات الحرارة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري

د اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية

مستشار الأكاديمية العسكرية: إسرائيل تشعر بالقلق من قوة الجيش المصري

مدرب الكلاب

بعض الكلاب بـ 6 ملايين جنيه| مدرب كلاب شرسة يكشف أسرار الترويض

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد