المنيا .. السيطرة على حريق بمستشفى بني مزار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز بني مزار شمال المنيا، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق محدود نشب في غرفة التكييف المركزي بمستشفى بني مزار الجديد، تحت الإنشاء ، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطر المعمل الجنائي، دون إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بنشوب حريق في غرفة التكييف المركزي أعلى مستشفى بني مزار الجديد والذي يجرى إنشاؤه.

تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لأي من طوابق المستشفى.

رجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم التحفظ على موقع الحريق لحين انتهاء المعاينة، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.