التيك توكر وليد أبح يعترف أمام جهات التحقيق بنشر فيديوهات خادشة للحياء

أقر التيك توكر وليد أبح أمام جهات التحقيق بعد ضبطه بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

من جانبها، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانع محتوى يدعى وليد أبح، لاتهامه بنشر محتوى خادش للحياء العامة والتحريض على العنف والبلطجة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، استعانة شخص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بآخرين وتصوير مقاطع فيديو تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تتنافي مع القيم المجتمعية وتحرض على أعمال العنف والبلطجة ونشرها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه له معلومات جنائية، وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب.