98 مليار تمويلات لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال 11 شهرا

بلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى نوفمبر الماضي نحو 95.7 مليار جنيه مقابل 85.3 مليار جنيه من الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ11 شهر الأولى من 2025 حصل "صدى البلد" علي نسخة منه، انخفاض أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2025 مسجلا 2.868 مليون عميل مقارنة 3.110 مليون عميل خلال الفترة المماثلة في العام السابق.

عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر

استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.860 مليون عميل، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر البالغ بقيمة 79 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2025، مقارنة 3.4 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2024، بتمويلات نحو 74 مليار جنيه، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة

وقدرت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو 16.7 مليار جنيه خلال الـ11 شهر الأولى من 2025 موزعة علي 7.4 ألف عميل، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 11.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2024 ممنوحة لنحو 5.8 ألف عميل.