شردي ينتقد تهاني السوشيال ميديا للوزراء: الصداقة دي في بيتكم.. والمسؤولية بموقع القرار
إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار
بعد تردد أنباء عن سرقة لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. 3 قرارات للنيابة الإدارية
مبادرة قرى الأمل.. تسليم 15 منزلا في قرية الشروق بكوم أمبو بعد رفع كفاءتها
كليوباترا للتنمية العقارية تعيّن جيه إل إل لإدارة مول برميلان الحائز على العديد من الجوائز بغرب القاهرة
المغرب يواجه الإكوادور وباراجواي وديا استعدادا لكأس العالم
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لم نتلق أي مقترح محدد من الولايات المتحدة
زيلينسكي: بوتين لا يريد السلام وإنهاء الحرب
زوجة حاتم صلاح تحتفل بعيد ميلاده وتعلق: كل سنة وأنا مطمنة إن قلبي في إيد أمينة
بعد 19 شهرا في المنصب.. أول تعليق لمحمود فوزي عقب خروجه من التشكيل الحكومي الجديد
بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري
الخارجية التركية: تصريحات فيدان حرفت.. ومستمرون في التعاون البناء مع العراق
ماذا يعني هيكل الأمان متعدد الطبقات في شيري TIGGO9؟

هيكل
هيكل
أحمد عبد القوى

يرغب المستهلك اليوم في سيارة لا تكتفي بأن تكون آمنة وموثوقة فحسب، بل توفر أيضًا أداءً متكاملًا على مستوى الراحة والقوة والجودة العالية. وبصفتها الطراز العالمي الأبرز من شيري، واصلت TIGGO9 تطوير قدراتها الشاملة عامًا بعد عام.

 وخلال عام 2025 خاضت مجموعة من الاختبارات القاسية لتلبية تطلعات المستخدمين لرحلة عالية الجودة، مقدمة أداءً أكثر نضجًا وموثوقية. وقد برز هذا الالتزام بوضوح خلال قمة مستخدمي علامة شيري هذا العام، حيث شاركت TIGGO9 في عرض مباشر لاختبار تصادم أمامي بانحراف 15 درجة، لتكشف بشكل حيّ عن صلابتها الهيكلية وأدائها الواقعي تحت أصعب ظروف الاصطدام.

يُعدّ التصادم الأمامي بانحراف 15 درجة واحدًا من أخطر سيناريوهات الطرق الحقيقية، فهو لا يختبر وظيفة محددة في المركبة، بل يقيس تكامل بنيتها، ومسارات امتصاص الطاقة، وثبات المقصورة. ومن خلال هذا العرض المباشر، تحوّل شيري مفهوم الأمان من أرقام جامدة إلى أداء مرئي يمكن التحقق منه، مؤكدة التزامها تجاه العائلات، ومبرهنة على قدرة مركبة SUV رائدة على توفير الحماية حين يكون كل جزء من الثانية حاسمًا.

الحماية الهيكلية: إطار عالي الصلابة لتأمين مقصورة ثابتة

القدرة على تجاوز اصطدام بانحراف 15 درجة والحفاظ على ثبات المقصورة، تبدأ من أساس هيكلي متين. يتكون جسم TIGGO9 من 85% من الفولاذ عالي الصلابة، منها 21% فولاذ مُشكَّل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1,500 ميجاباسكال، موزّعة بشكل مدروس في المناطق الحاملة للأحمال مثل دعامات A، وB والعتبات الجانبية.

هذه المواد لا تمنح السيارة صلابة فحسب، بل تشكّل أيضًا "قَفَص حماية" شديد المقاومة للالتواء والانحناء حول الركّاب.

وفي سيناريو الاصطدام الجانبي الأمامي، حيث تتركز القوة على نقطة ضعيفة في الهيكل، يضمن هذا الإطار فائق الصلابة الحفاظ على شكل المقصورة؛ إذ تبقى دعامات A، وB، وC، بلا أي تشوهات، وتظل الأبواب الأربعة قابلة للفتح بشكل طبيعي بعد الاصطدام، في دلالة واضحة على الفارق الذي تصنعه الهندسة الهيكلية المتقدمة.

نظام امتصاص الطاقة: مسارات متعددة لتفريغ الصدمة والتحكم في التشوه

يعتمد أداء المركبة في مثل هذا النوع من الاصطدامات على قدرتها على توجيه الطاقة وامتصاصها بشكل مُحكم. ولهذا زودت شيري TIGGO9 بمقدمة تضم ست حجرات امتصاص صدمة تعمل كخط دفاع أول، مما يمنع تركّز القوة على نقطة واحدة.

وفي عمق الهيكل، تعتمد السيارة نظام "ثلاث طبقات أمامية و18 مسارًا لإدارة طاقة الاصطدام"، الذي يوجّه قوى الارتطام عبر مسارات محددة تُخفّف تدريجيًا من شدتها.

• الطبقة الأولى تمتص الصدمة الأولية بسرعة.

• الطبقة الثانية توزع الطاقة المتبقية على العوارض الطولية والجانبية والمناطق المدعّمة.

• الطبقة الثالثة تتولى تفريغ الطاقة المتبقية بعمق أكبر داخل الهيكل.

هذه الإستراتيجية المتعددة المسارات تضمن تشوهًا موجَّهًا ومضبوطًا بدقة، ما يحدّ من انتقال القوة إلى المقصورة.

وعند التعرض لصدمة جانبية، تعتمد TIGGO9 نظام "طبقتين و10 مسارات لطاقة الاصطدام"، يوجّه القوى الجانبية بسرعة بعيدًا عن المقصورة إلى مناطق أكثر صلابة في الهيكل، مما يقلل احتمال انضغاط حيز الركاب. هذا النظام المتكامل لا يكتفي بمقاومة الصدمة، بل يمنح الطاقة "مسارات هروب" مُحكمة التصميم، ليظلّ الركاب في منطقة الأمان خلال اللحظة الأكثر خطورة.

أنظمة الأمان السلبية: حماية متكاملة للمقصورة وإغلاق حلقة الأمان بالكامل

بعد أن تؤدي الهندسة الهيكلية وأنظمة إدارة الطاقة دورهما، تتدخل أنظمة الأمان السلبية كطبقة حماية أخيرة تُكمل منظومة الأمان الشاملة. تأتي TIGGO9 مزودة قياسيًا بـ 10 وسائد هوائية، تشمل ستائر جانبية تغطي الصفوف الثلاثة كاملة، إضافة إلى وسادة جانبية وسطية تقلل من احتمالية ارتطام الركاب ببعضهم في الصدمات الجانبية.

وتعمل أحزمة الأمان المزودة بشدادات ومحددات قوة على تثبيت الركاب لحظة الاصطدام، مع ضبط قوة الشد ضمن نطاق آمن يحدّ من الإصابات المحتملة.

ومن الملاحظ أنه بعد اجتياز اختبار الاصطدام بانحراف 15 درجة، احتفظت TIGGO9 بقدرة فتح الأبواب الأربع، كما فعّلت الأنظمة الذكية التحذيرات الضوئية تلقائيًا، فيما ظلت الأنظمة الكهربائية عالية الجهد ونظام الوقود في حالة آمنة بعد الحادث - وهي تفاصيل حاسمة في تسهيل خروج الركاب وتسريع عمليات الإنقاذ.

مع ارتفاع توقعات المستخدمين لمعايير سلامة السفر العائلي، أصبح لزامًا على العلامات التجارية أن ترتقي بخطابها من مجرد بيانات إلى أدلة حقيقية، ومن اختبارات معملية إلى أداء واقعي يمكن ملاحظته. ومن خلال تجاوز اختبار التصادم القاسي بانحراف 15 درجة، لا تقدم TIGGO9 إنجازًا تقنيًا فحسب، بل تبرهن على قوة منظومة أمان متكاملة.

هيكل معزز بنسبة كبيرة من الفولاذ عالي الصلابة والمشكَّل على الساخن يؤسس قاعدة حماية قوية. ست حجرات امتصاص الصدمات ومسارات متعددة لتفريغ الطاقة تعمل بتناغم لتوزيع قوة الاصطدام بذكاء. وأنظمة أمان سلبية شاملة تكمل الحماية في اللحظة الحاسمة.

هيكل امان سرعة

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

شراكة جديدة لتعزيز التمويل العقاري في مصر.. تفاصيل

المستشار محمود فوزي

المستشار محمود فوزي: خدمت مصر بتكليف وتشريف وأشكر القيادة السياسية

اداء مالى

بنوك حكومية تتجه صعودا في أرباحها وتعزز مؤشرات النمو خلال 2025

بالصور

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحة الشرقية تناقش خطة التطوير وتنفيذ مسابقة الأم المثالية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

