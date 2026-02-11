ماذا يعني هيكل الأمان متعدد الطبقات في شيري TIGGO9؟

يرغب المستهلك اليوم في سيارة لا تكتفي بأن تكون آمنة وموثوقة فحسب، بل توفر أيضًا أداءً متكاملًا على مستوى الراحة والقوة والجودة العالية. وبصفتها الطراز العالمي الأبرز من شيري، واصلت TIGGO9 تطوير قدراتها الشاملة عامًا بعد عام.

وخلال عام 2025 خاضت مجموعة من الاختبارات القاسية لتلبية تطلعات المستخدمين لرحلة عالية الجودة، مقدمة أداءً أكثر نضجًا وموثوقية. وقد برز هذا الالتزام بوضوح خلال قمة مستخدمي علامة شيري هذا العام، حيث شاركت TIGGO9 في عرض مباشر لاختبار تصادم أمامي بانحراف 15 درجة، لتكشف بشكل حيّ عن صلابتها الهيكلية وأدائها الواقعي تحت أصعب ظروف الاصطدام.

يُعدّ التصادم الأمامي بانحراف 15 درجة واحدًا من أخطر سيناريوهات الطرق الحقيقية، فهو لا يختبر وظيفة محددة في المركبة، بل يقيس تكامل بنيتها، ومسارات امتصاص الطاقة، وثبات المقصورة. ومن خلال هذا العرض المباشر، تحوّل شيري مفهوم الأمان من أرقام جامدة إلى أداء مرئي يمكن التحقق منه، مؤكدة التزامها تجاه العائلات، ومبرهنة على قدرة مركبة SUV رائدة على توفير الحماية حين يكون كل جزء من الثانية حاسمًا.

الحماية الهيكلية: إطار عالي الصلابة لتأمين مقصورة ثابتة

القدرة على تجاوز اصطدام بانحراف 15 درجة والحفاظ على ثبات المقصورة، تبدأ من أساس هيكلي متين. يتكون جسم TIGGO9 من 85% من الفولاذ عالي الصلابة، منها 21% فولاذ مُشكَّل على الساخن بقوة شد تصل إلى 1,500 ميجاباسكال، موزّعة بشكل مدروس في المناطق الحاملة للأحمال مثل دعامات A، وB والعتبات الجانبية.

هذه المواد لا تمنح السيارة صلابة فحسب، بل تشكّل أيضًا "قَفَص حماية" شديد المقاومة للالتواء والانحناء حول الركّاب.

وفي سيناريو الاصطدام الجانبي الأمامي، حيث تتركز القوة على نقطة ضعيفة في الهيكل، يضمن هذا الإطار فائق الصلابة الحفاظ على شكل المقصورة؛ إذ تبقى دعامات A، وB، وC، بلا أي تشوهات، وتظل الأبواب الأربعة قابلة للفتح بشكل طبيعي بعد الاصطدام، في دلالة واضحة على الفارق الذي تصنعه الهندسة الهيكلية المتقدمة.

نظام امتصاص الطاقة: مسارات متعددة لتفريغ الصدمة والتحكم في التشوه

يعتمد أداء المركبة في مثل هذا النوع من الاصطدامات على قدرتها على توجيه الطاقة وامتصاصها بشكل مُحكم. ولهذا زودت شيري TIGGO9 بمقدمة تضم ست حجرات امتصاص صدمة تعمل كخط دفاع أول، مما يمنع تركّز القوة على نقطة واحدة.

وفي عمق الهيكل، تعتمد السيارة نظام "ثلاث طبقات أمامية و18 مسارًا لإدارة طاقة الاصطدام"، الذي يوجّه قوى الارتطام عبر مسارات محددة تُخفّف تدريجيًا من شدتها.

• الطبقة الأولى تمتص الصدمة الأولية بسرعة.

• الطبقة الثانية توزع الطاقة المتبقية على العوارض الطولية والجانبية والمناطق المدعّمة.

• الطبقة الثالثة تتولى تفريغ الطاقة المتبقية بعمق أكبر داخل الهيكل.

هذه الإستراتيجية المتعددة المسارات تضمن تشوهًا موجَّهًا ومضبوطًا بدقة، ما يحدّ من انتقال القوة إلى المقصورة.

وعند التعرض لصدمة جانبية، تعتمد TIGGO9 نظام "طبقتين و10 مسارات لطاقة الاصطدام"، يوجّه القوى الجانبية بسرعة بعيدًا عن المقصورة إلى مناطق أكثر صلابة في الهيكل، مما يقلل احتمال انضغاط حيز الركاب. هذا النظام المتكامل لا يكتفي بمقاومة الصدمة، بل يمنح الطاقة "مسارات هروب" مُحكمة التصميم، ليظلّ الركاب في منطقة الأمان خلال اللحظة الأكثر خطورة.

أنظمة الأمان السلبية: حماية متكاملة للمقصورة وإغلاق حلقة الأمان بالكامل

بعد أن تؤدي الهندسة الهيكلية وأنظمة إدارة الطاقة دورهما، تتدخل أنظمة الأمان السلبية كطبقة حماية أخيرة تُكمل منظومة الأمان الشاملة. تأتي TIGGO9 مزودة قياسيًا بـ 10 وسائد هوائية، تشمل ستائر جانبية تغطي الصفوف الثلاثة كاملة، إضافة إلى وسادة جانبية وسطية تقلل من احتمالية ارتطام الركاب ببعضهم في الصدمات الجانبية.

وتعمل أحزمة الأمان المزودة بشدادات ومحددات قوة على تثبيت الركاب لحظة الاصطدام، مع ضبط قوة الشد ضمن نطاق آمن يحدّ من الإصابات المحتملة.

ومن الملاحظ أنه بعد اجتياز اختبار الاصطدام بانحراف 15 درجة، احتفظت TIGGO9 بقدرة فتح الأبواب الأربع، كما فعّلت الأنظمة الذكية التحذيرات الضوئية تلقائيًا، فيما ظلت الأنظمة الكهربائية عالية الجهد ونظام الوقود في حالة آمنة بعد الحادث - وهي تفاصيل حاسمة في تسهيل خروج الركاب وتسريع عمليات الإنقاذ.

مع ارتفاع توقعات المستخدمين لمعايير سلامة السفر العائلي، أصبح لزامًا على العلامات التجارية أن ترتقي بخطابها من مجرد بيانات إلى أدلة حقيقية، ومن اختبارات معملية إلى أداء واقعي يمكن ملاحظته. ومن خلال تجاوز اختبار التصادم القاسي بانحراف 15 درجة، لا تقدم TIGGO9 إنجازًا تقنيًا فحسب، بل تبرهن على قوة منظومة أمان متكاملة.

هيكل معزز بنسبة كبيرة من الفولاذ عالي الصلابة والمشكَّل على الساخن يؤسس قاعدة حماية قوية. ست حجرات امتصاص الصدمات ومسارات متعددة لتفريغ الطاقة تعمل بتناغم لتوزيع قوة الاصطدام بذكاء. وأنظمة أمان سلبية شاملة تكمل الحماية في اللحظة الحاسمة.