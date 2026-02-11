الانبعاثات الكربونية: نحو مستقبل مستدام.. ورشة عمل بجامعة بنها| صور

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ورشة عمل بعنوان "الانبعاثات الكربونية : نحو مستقبل مستدام" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وحاضر في الورشة الدكتور سمير أحمد علي، الأستاذ بكلية الزراعة وعضو لجنة الحياد الكربوني بالجامعة، والدكتور رامي محمد رمضان مدير المركز المصري للزراعة الحيوية وعضو اللجنة بحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسوبى الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ الجدول الزمني للجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني ، والتي تستهدف ضمان تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة ، تمتد لتشمل جميع الكليات النظرية والعملية، والفروع الجغرافية، والمستشفيات الجامعية المتطورة، والمدن السكنية التي تستقبل آلاف الطلاب، وكل الأنشطة التشغيلية والخدمية بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى حرص جامعة بنها على أن تكون جامعة رائدة ويحتذى بها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتصبح ذات مرجعية معتمدة ، لافتا إلى أن استراتيجية ورؤية جامعة بنها ، تنسجم تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن ورشة العمل تضمنت عرضا تقدميا عن الانبعاثات الكربونية وإستراتيجيات التعويض عن الانبعاثات، واختتمت بحلقة نقاش مع المحاضرين وتم الرد على تساؤلات المشاركين بالورشة.