بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
دم جديد في الحكومة.. أحمد موسى: كفاءات شابة تحلف اليمين أمام الرئيس السيسي
محافظات

الانبعاثات الكربونية: نحو مستقبل مستدام.. ورشة عمل بجامعة بنها| صور

ورشة عمل
ورشة عمل
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، ورشة عمل بعنوان "الانبعاثات الكربونية : نحو مستقبل مستدام" والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.


وحاضر في الورشة الدكتور سمير أحمد علي، الأستاذ بكلية الزراعة وعضو لجنة الحياد الكربوني بالجامعة، والدكتور رامي محمد رمضان مدير المركز المصري للزراعة الحيوية وعضو اللجنة بحضور رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسوبى الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن ورشة العمل تأتي في إطار تنفيذ الجدول الزمني للجنة المركزية لقياس الأثر البيئي والحياد الكربوني ، والتي تستهدف ضمان تحقيق بصمة كربونية صفرية موحدة ، تمتد لتشمل جميع الكليات النظرية والعملية، والفروع الجغرافية، والمستشفيات الجامعية المتطورة، والمدن السكنية التي تستقبل آلاف الطلاب، وكل الأنشطة التشغيلية والخدمية بالجامعة.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي الى حرص جامعة بنها على أن تكون جامعة رائدة ويحتذى بها في تقليل الانبعاثات الكربونية وتصبح ذات مرجعية معتمدة ، لافتا إلى أن استراتيجية ورؤية جامعة بنها ، تنسجم تمامًا مع أهداف التنمية المستدامة.

يذكر أن ورشة العمل تضمنت عرضا تقدميا عن الانبعاثات الكربونية وإستراتيجيات التعويض عن الانبعاثات، واختتمت بحلقة نقاش مع المحاضرين وتم الرد على تساؤلات المشاركين بالورشة.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها جامعة بنها بنها

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر» تمهيدًا لعرضه في المهرجانات السينمائية

مروان الشافعي ينتهي من تصوير فيلمه القصير «قبل الظهر»

جائزة أفضل فيلم عربي من جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم صوت هند رجب

جائزة أفضل فيلم عربي من جمعية نقاد السينما المصريين لفيلم صوت هند رجب

الفنان السوري الشامي

الشامي: نجاحي لا يؤذي أحدًا فبلاش تؤذوني.. وصراع الأجيال سُنة الحياة

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد