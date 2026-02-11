قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فوائد الفلفل الحار الصحية تفوق التوقعات .. هذه أبرزها
80 يوما في الرعاية المركزة.. صاحب أول عملية زراعة جلد يكشف كواليس رحلته مع العلاج
منتجو الدواجن: نرفض استيراد مجزءات الفراخ من الخارج.. لهذا السبب
بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا
أول رد من الزمالك بعد الفوز على سموحة
ضبط صاحب نادٍ صحي بدون ترخيص و6 آخرين في ممارسة أعمال منافية للآداب بالجيزة
باحثة: نتنياهو يبحث عن ضوء أخضر من واشنطن لضرب إيران.. وترامب يتمسك بالدبلوماسية
مشبعتش منكم في الدنيا .. أب ينعى أبناءه الثلاثة بعد مصرعهم فى حريق بالقاهرة|شاهد
أحمد موسى: قوة مصر ضمانة للسلام في المنطقة.. والتكليفات الرئاسية تحدد مسار الحكومة الجديدة
الإسكندرية إلى أين؟.. محافظ الإسكندرية يشارك بمنتدى جسر التواصل الـ 14
بسبب حادثة جلسة الصلح بفيصل.. شاهد صدمة بسمة وهبة على الهواء
جمال التهامي : يجب تصدّر ضبط السوق والشمول المالي أولويات الحكومة الجديدة

لمستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة،
المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة،
محمود محسن

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها وأدت اليمين أمام الرئيس، تواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحقيبة الاقتصادية تعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى وضع المواطن في صدارة الأولويات.

وذكر، أن ضبط إيقاع السوق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تأتي على رأس المطالب الملحة التي يجب أن تحققها الحكومة.

وشدد على ضرورة وجود رقابة شاملة على الأسواق، تشمل الرقابة التموينية والضريبية، لضمان شمول مالي وحوكمة حقيقية على أرض الواقع بما يعكس رغبات المواطنين وتوجهات الرئيس.

وتناول التهامي مسألة الأمن والاستقرار وربطها بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بأمن داخلي وخارجي قوي، وأن على الحكومة الجديدة تقديم خطة واضحة لمجلس النواب تُترجم إلى خطط تنفيذية فرعية أمام المواطنين لضمان النمو والتنمية.

وأوضح أن الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية يجب أن يشملا جميع فئات الشعب، مع توزيع المسؤوليات على كافة الوزارات والمؤسسات، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويحقق العدالة في توفير الدعم للمحتاجين.
 

المستشار جمال التهامي حقوق الإنسان الحقيبة الاقتصادية الأسعار السلع الأساسية

