جمال التهامي : يجب تصدّر ضبط السوق والشمول المالي أولويات الحكومة الجديدة

أكد المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحكومة الجديدة، التي تم تشكيلها وأدت اليمين أمام الرئيس، تواجه تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحقيبة الاقتصادية تعد من أبرز التحديات التي تحتاج إلى وضع المواطن في صدارة الأولويات.

وذكر، أن ضبط إيقاع السوق، والحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تأتي على رأس المطالب الملحة التي يجب أن تحققها الحكومة.

وشدد على ضرورة وجود رقابة شاملة على الأسواق، تشمل الرقابة التموينية والضريبية، لضمان شمول مالي وحوكمة حقيقية على أرض الواقع بما يعكس رغبات المواطنين وتوجهات الرئيس.

وتناول التهامي مسألة الأمن والاستقرار وربطها بالتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتمتع بأمن داخلي وخارجي قوي، وأن على الحكومة الجديدة تقديم خطة واضحة لمجلس النواب تُترجم إلى خطط تنفيذية فرعية أمام المواطنين لضمان النمو والتنمية.

وأوضح أن الاستقرار المالي والحماية الاجتماعية يجب أن يشملا جميع فئات الشعب، مع توزيع المسؤوليات على كافة الوزارات والمؤسسات، بما يعزز المسؤولية المجتمعية ويحقق العدالة في توفير الدعم للمحتاجين.

