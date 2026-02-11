قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
محافظات

توفير 3107 فرص عمل لأبناء دمياط | حصاد تنمية المشروعات بالمحافظة في 2025

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمتابعة حصاد إنجازات الجهاز خلال عام 2025.

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التي كشفت عن ضخ تمويلات إجمالية بلغت 71,257,334 جنيهاً استفاد منها 713 مشروعاً، مما ساهم في خلق 3107 فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تنوعت تلك المشروعات بين الصغيرة ومتناهية الصغر والإقراض المباشر.

كما ناقشت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع مقترحاً لتعاون المحافظة مع الجهاز في تمويل مشروع إدخال "تاكسي العداد" بمدن المحافظة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب وتطوير منظومة النقل الداخلي وتقديم خدمة حضارية للمواطنين.

كما تم بحث جهود وحدة خدمة المنشآت التي نجحت في إصدار 72 رخصة مؤقتة وتوفيق أوضاع لعدد من المشروعات، إلى جانب استخراج 94 شهادة تصنيف ومزايا لتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من التسهيلات القانونية، وفي سياق دعم مهارات الشباب والتسويق، تم استعراض نتائج مشاركة 308 عارضين في 7 معارض داخلية، وتنظيم 8 دورات تدريبية استفاد منها 220 متدرباً، بالإضافة إلى عقد 16 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز لتعزيز ثقافة العمل الحر بالمحافظة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ أيمن الشهابي

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

