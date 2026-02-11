توفير 3107 فرص عمل لأبناء دمياط | حصاد تنمية المشروعات بالمحافظة في 2025

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع حسام شبكة، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمتابعة حصاد إنجازات الجهاز خلال عام 2025.

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء التي كشفت عن ضخ تمويلات إجمالية بلغت 71,257,334 جنيهاً استفاد منها 713 مشروعاً، مما ساهم في خلق 3107 فرصة عمل لأبناء المحافظة، حيث تنوعت تلك المشروعات بين الصغيرة ومتناهية الصغر والإقراض المباشر.

كما ناقشت المهندسة شيماء الصديق خلال الاجتماع مقترحاً لتعاون المحافظة مع الجهاز في تمويل مشروع إدخال "تاكسي العداد" بمدن المحافظة، بهدف توفير فرص عمل مستدامة للشباب وتطوير منظومة النقل الداخلي وتقديم خدمة حضارية للمواطنين.

كما تم بحث جهود وحدة خدمة المنشآت التي نجحت في إصدار 72 رخصة مؤقتة وتوفيق أوضاع لعدد من المشروعات، إلى جانب استخراج 94 شهادة تصنيف ومزايا لتمكين أصحاب المشروعات من الاستفادة من التسهيلات القانونية، وفي سياق دعم مهارات الشباب والتسويق، تم استعراض نتائج مشاركة 308 عارضين في 7 معارض داخلية، وتنظيم 8 دورات تدريبية استفاد منها 220 متدرباً، بالإضافة إلى عقد 16 ندوة تعريفية بأنشطة الجهاز لتعزيز ثقافة العمل الحر بالمحافظة.