قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صلاح يكتب التاريخ من جديد.. ركنية صنعت التاريخ| إيه الحكاية؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

واصل النجم محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث، بعدما عادل ثم تجاوز رقم الأسطورة ستيفن جيرارد في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بقميص “الريدز”، ليحصد إشادة خاصة من مدربه الهولندي آرني سلوت الذي وصفه بـ”الخارق”.

ركنية صنعت الفارق وثلاث نقاط ثمينة

جاء إنجاز صلاح خلال فوز ليفربول الصعب على سندرلاند بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي ففي الدقيقة 61، نفذ صلاح ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها القائد فيرجيل فان دايك وحولها برأسه إلى الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط بالغة الأهمية خارج الديار، فالهدف لم يكن مجرد لحظة حاسمة في المباراة، بل محطة تاريخية جديدة في مسيرة النجم المصري.

رقم تاريخي وتجاوز أسطورة “آنفيلد”

بهذه التمريرة الحاسمة، رفع صلاح رصيده إلى 93 تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، متجاوزًا رقم ستيفن جيرارد (92 تمريرة)، أحد أعظم من ارتدوا قميص ليفربول.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل بالأرقام القياسية، يؤكد أن صلاح لم يعد مجرد هداف استثنائي، بل صانع لعب مؤثر أيضًا في تاريخ النادي.

سلوت يشيد “صلاح لاعب رائع وخارق”

عقب المباراة، لم يُخفِ المدرب آرني سلوت إعجابه بما يقدمه نجمه الأول، وقال في تصريحات إعلامية:“لدى صلاح العديد من الأرقام القياسية مع هذا النادي، لكن أن يعادل رقم لاعب عظيم مثل جيرارد فهذا إنجاز رائع. كلاهما كان لاعبًا استثنائيًا لهذا النادي، وصلاح لاعب رائع وخارق”.

وأضاف بابتسامة تحمل ثقة واضحة:“لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتجاوزه صلاح. لا أقول ذلك بثقة مطلقة، لكنني آمل أن يحدث”.

تصريحات سلوت عكست حجم التقدير الذي يحظى به النجم المصري داخل أروقة “آنفيلد”، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن توتر في العلاقة بين الطرفين، إثر استبعاد صلاح من بعض المباريات في وقت سابق من الموسم. إلا أن اللاعب استعاد مكانه سريعًا، وردّ داخل الملعب بأداء حاسم.

مباراة صعبة وشخصية قوية

وتحدث سلوت عن أهمية الانتصار قائلاً:“فوز مهم للغاية. أظهرنا صلابة كبيرة، خاصة بعد يومين فقط من الراحة، وفي مباراة خارج أرضنا أمام خصم صعب. الشخصية التي أظهرناها طوال اللقاء كانت مميزة، ولهذا نغادر بانتصار 1-0”.

ويُعد هذا الفوز الثاني لليفربول في آخر ثماني مباريات بالدوري، ليرفع الفريق رصيده ويقترب أكثر من مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ بات على بُعد نقطتين فقط من تشيلسي الخامس، وثلاث نقاط من مانشستر يونايتد الرابع.

ماذا قدم صلاح في المباراة بالأرقام؟

رغم صناعته هدف اللقاء الوحيد، فإن أداء صلاح الإحصائي لم يكن في أفضل حالاته وفق تقييم موقع “سوفا سكور”، حيث حصل على 6.5 درجة.

وجاءت أرقامه كالتالي:

4 تسديدات دون أن تصيب المرمى

8 عرضيات نجحت واحدة منها فقط

دقة تمرير بلغت 79% (26 تمريرة صحيحة من أصل 33)

تمريرة مفتاحية واحدة

صناعة فرصة محققة للتسجيل

فشل في محاولتي مراوغة

ورغم هذه الأرقام المتواضعة نسبيًا، فإن لمسة واحدة حاسمة كانت كافية لصناعة الفارق ومنح فريقه الفوز.

بين الأرقام والتأثير

قد لا يكون صلاح في أفضل حالاته الفنية خلال المباراة، لكن قدرته على الحسم في اللحظات المفصلية تظل السمة الأبرز في مسيرته فهو لاعب لا يحتاج إلى مباراة مثالية ليصنع الفارق؛ تمريرة واحدة قد تكفي لكتابة فصل جديد في التاريخ، ومع استمرار الموسم واحتدام الصراع على المراكز الأوروبية، يبدو أن “الملك المصري” لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

محمد صلاح النجم محمد صلاح الدوري الإنجليزي الممتاز الريدز ليفربول آنفيلد الملك المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

أجهزة لوحية

بمواصفات احترافية ..إليك أفضل أجهزو لوحية في 2026

مرسيدس بنز 200 موديل 1981

مرسيدس بنز 200 أوتوماتيك سعرها 350 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

بيجو 301 موديل 2022

اركب بيجو 301 بـ 500 ألف جنيه.. صور ومواصفات

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد