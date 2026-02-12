صلاح يكتب التاريخ من جديد.. ركنية صنعت التاريخ| إيه الحكاية؟

واصل النجم محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث، بعدما عادل ثم تجاوز رقم الأسطورة ستيفن جيرارد في عدد التمريرات الحاسمة بالدوري الإنجليزي الممتاز بقميص “الريدز”، ليحصد إشادة خاصة من مدربه الهولندي آرني سلوت الذي وصفه بـ”الخارق”.

ركنية صنعت الفارق وثلاث نقاط ثمينة

جاء إنجاز صلاح خلال فوز ليفربول الصعب على سندرلاند بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي ففي الدقيقة 61، نفذ صلاح ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها القائد فيرجيل فان دايك وحولها برأسه إلى الشباك، مانحًا فريقه ثلاث نقاط بالغة الأهمية خارج الديار، فالهدف لم يكن مجرد لحظة حاسمة في المباراة، بل محطة تاريخية جديدة في مسيرة النجم المصري.

رقم تاريخي وتجاوز أسطورة “آنفيلد”

بهذه التمريرة الحاسمة، رفع صلاح رصيده إلى 93 تمريرة حاسمة في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي، متجاوزًا رقم ستيفن جيرارد (92 تمريرة)، أحد أعظم من ارتدوا قميص ليفربول.

إنجاز جديد يضاف إلى سجل حافل بالأرقام القياسية، يؤكد أن صلاح لم يعد مجرد هداف استثنائي، بل صانع لعب مؤثر أيضًا في تاريخ النادي.

سلوت يشيد “صلاح لاعب رائع وخارق”

عقب المباراة، لم يُخفِ المدرب آرني سلوت إعجابه بما يقدمه نجمه الأول، وقال في تصريحات إعلامية:“لدى صلاح العديد من الأرقام القياسية مع هذا النادي، لكن أن يعادل رقم لاعب عظيم مثل جيرارد فهذا إنجاز رائع. كلاهما كان لاعبًا استثنائيًا لهذا النادي، وصلاح لاعب رائع وخارق”.

وأضاف بابتسامة تحمل ثقة واضحة:“لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتجاوزه صلاح. لا أقول ذلك بثقة مطلقة، لكنني آمل أن يحدث”.

تصريحات سلوت عكست حجم التقدير الذي يحظى به النجم المصري داخل أروقة “آنفيلد”، خاصة بعد تقارير سابقة تحدثت عن توتر في العلاقة بين الطرفين، إثر استبعاد صلاح من بعض المباريات في وقت سابق من الموسم. إلا أن اللاعب استعاد مكانه سريعًا، وردّ داخل الملعب بأداء حاسم.

مباراة صعبة وشخصية قوية

وتحدث سلوت عن أهمية الانتصار قائلاً:“فوز مهم للغاية. أظهرنا صلابة كبيرة، خاصة بعد يومين فقط من الراحة، وفي مباراة خارج أرضنا أمام خصم صعب. الشخصية التي أظهرناها طوال اللقاء كانت مميزة، ولهذا نغادر بانتصار 1-0”.

ويُعد هذا الفوز الثاني لليفربول في آخر ثماني مباريات بالدوري، ليرفع الفريق رصيده ويقترب أكثر من مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذ بات على بُعد نقطتين فقط من تشيلسي الخامس، وثلاث نقاط من مانشستر يونايتد الرابع.

ماذا قدم صلاح في المباراة بالأرقام؟

رغم صناعته هدف اللقاء الوحيد، فإن أداء صلاح الإحصائي لم يكن في أفضل حالاته وفق تقييم موقع “سوفا سكور”، حيث حصل على 6.5 درجة.

وجاءت أرقامه كالتالي:

4 تسديدات دون أن تصيب المرمى

8 عرضيات نجحت واحدة منها فقط

دقة تمرير بلغت 79% (26 تمريرة صحيحة من أصل 33)

تمريرة مفتاحية واحدة

صناعة فرصة محققة للتسجيل

فشل في محاولتي مراوغة

ورغم هذه الأرقام المتواضعة نسبيًا، فإن لمسة واحدة حاسمة كانت كافية لصناعة الفارق ومنح فريقه الفوز.

بين الأرقام والتأثير

قد لا يكون صلاح في أفضل حالاته الفنية خلال المباراة، لكن قدرته على الحسم في اللحظات المفصلية تظل السمة الأبرز في مسيرته فهو لاعب لا يحتاج إلى مباراة مثالية ليصنع الفارق؛ تمريرة واحدة قد تكفي لكتابة فصل جديد في التاريخ، ومع استمرار الموسم واحتدام الصراع على المراكز الأوروبية، يبدو أن “الملك المصري” لم يقل كلمته الأخيرة بعد.