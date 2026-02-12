هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة هاجر أحمد

تألقت هاجر أحمد في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون مع توب و جاكت باللون البني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت هاجر أحمد بوت طويل باللون البني أيضا فهو من الألوان التي تتصدر موضة شتاء 2026، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد كبيرة الحجم باللون الأوف وايت.

لم تبالغ الفنانة هاجر أحمد في الإكسسوارات والمجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت هاجر أحمد بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.