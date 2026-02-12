أبرزها إنشاء منصة إلكترونية مشتركة.. توصيات ملتقى طلاب الجامعات المصرية الأول بجامعة الأزهر

اختتم ملتقى طلاب من أجل مصر فعالياته التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب واستضافته جامعة الأزهر وعقد تحت عنوان "نصنع القادة...نبني الوطن" بمشاركة طلاب الجامعات المصرية أعماله.

وفي ختام الفعاليات أوصى المشاركون بتبني المبادرات الطلابية المتميزة على مستوى الجامعات، وتقديم الدعم المؤسسي لها لضمان استمراريتها وتحويلها إلى برامج عمل فعلية داخل المجتمع.

وطالبوا بإنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الجامعات المصرية لعرض المبادرات الشبابية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

وطالبوا بتعميم ورش التوعية الخاصة بمخاطر الإدمان السلوكي والرقمي داخل الجامعات، ودمج الأنشطة الرياضية والثقافية كبدائل إيجابية جاذبة للشباب.

كما طالبوا بدعم المبادرات المعززة للهوية والانتماء من خلال إدماجها في الأنشطة الطلابية الرسمية، وتنظيم زيارات ميدانية ومعسكرات تثقيفية.

وأكدوا علي تعزيز دور الجامعات في دعم استقرار الأسرة عبر برامج توعوية ومجتمعية تُسهم في تخفيف الأعباء عن الشباب المقبل على الزواج.

وأوصوا بتفعيل الشراكة بين الجامعات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لاحتضان المبادرات الطلابية وتوسيع نطاق أثرها المجتمعي.

وطالبوا بإعداد كوادر طلابية قيادية من خلال برامج تدريبية متخصصة في العمل التطوعي، وريادة المبادرات المجتمعية، وصناعة التأثير الإيجابي.

وطالب المشاركون بجعل هذا الملتقى تقليدًا سنويًّا دائمًا لتبادل الخبرات الطلابية، وعرض المبادرات الناجحة، وتعزيز روح التعاون بين شباب الجامعات المصرية.