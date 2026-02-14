أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14-2-2026

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات اليوم السبت حيث تم رصد تباين في أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 14 فبراير 2026، كما تشهد الأسواق اقبالاً على شراء كافة أنواع الخضر والفاكهة.

اسعار الخضراوات اليوم

- سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات.

- سعر كيلو البصل 12 جنيهاً.

- سعر كيلو الكوسة 13 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي 15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان البلدى 14 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل الحامي 13 جنيها.

- سعر كيلو الخيار 18 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس 13 جنيها.

أسعار الفاكهة

- سعر كيلو رمان 60 جنيهاً.

- سعر كيلو موز بلدى 30 جنيهاً.

- سعر كيلو فراولة 40 جنيهاً.

- سعر كيلو يوسفي بلدي 20 جنيها.

- سعر كيلو يوسفي أحمر 25 جنيهاً.

- سعر كيلو برتقال بصرة 25 جنيهاً.

- سعر كيلو برتقال بلدى وسكرى 20 جنيهاً.

ـ سعر كيلو جوافة بلدى 30 جنيهاً.

- سعر كيلو جوافة بناتى 30 جنيهاً.

- سعر كيلو كنتالوب 25 جنيهاً.