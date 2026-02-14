فرق التضامن تواصل متابعة البلاغات وتنقل مسنة من الشارع الى دار مسنين

يوصل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، التعامل مع البلاغات الواردة إليه حول المواطنين بلا مأوى حيث قام امس بنقل مسنة بلا مأوى في الإسماعيلية إلى دار مسنين بمحافظة القاهرة لتقديم الدعم اللازم لها.

من جانب أخر تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا حول جهود فريق التدخل السريع وفرقه المحلية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك عقب إطلاق الوحدات المتنقلة الحديثة لفرق التدخل السريع وفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري، بما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية الطارئة.

وأوضح التقرير أن الفريق تعامل خلال يوم واحد مع 162 بلاغًا واستغاثة وشكوى، شملت حالات أطفال وكبار بلا مأوى، وحالات إنسانية متنوعة، إلى جانب تنفيذ تدخلات عاجلة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والمعرضين للخطر، فضلًا عن متابعة أوضاع دور الرعاية والبيوت الصغيرة والحضانات الإيوائية.

وتصدرت محافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والقليوبية قائمة البلاغات والتدخلات، حيث نجحت الفرق في نقل عدد من الحالات إلى دور الرعاية المناسبة، وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية عاجلة لحالات أخرى، في إطار الحرص على توفير الحماية والرعاية الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت الوزارة استمرار تلقي بلاغات الأطفال والكبار بلا مأوى عبر رقم الواتساب 01557582104 مع تحديد موقع الحالة، حيث تتحرك فرق التدخل السريع فورًا لفحص البلاغ والتعامل معه ميدانيًا ونقل الحالات المستحقة إلى دور الرعاية.

كما يمكن الإبلاغ من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439 أو الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، دعمًا لسرعة التدخل وإنقاذ الحالات في التوقيت المناسب.

يُذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد شهدت اصطفاف فرق التدخل السريع والهلال الأحمر المصري، موجهة برفع درجة الجاهزية وتعزيز انتشار الوحدات المتنقلة، حيث تم دعم الفرق بـ 27 وحدة مجهزة ووسائل اتصال لاسلكية حديثة، بما يسهم في سرعة الوصول للحالات والتعامل الفوري معها، خاصة بالمحافظات الأكثر تلقيًا للبلاغات، تعزيزًا لمنظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق استجابة إنسانية أكثر فاعلية.