ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
أخبار البلد

صندوق الإدمان يجرى انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم بالمحافظات

صندوق الادمان
صندوق الادمان

 أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين ، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود أكثر من 35  ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية حيث بدأت الانتخابات في محافظة بنى سويف ،وتستمر على مدار الأيام المقبلة  في جميع  المحافظات وفق جداول منظمة .

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهمها أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق 6 أشهر تطوع بشكل عملي، ولم يسبق إيقافه أو صدور أي قرار باستبعاده.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر ، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع ،كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له .

كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم ،والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة وتوظيفها بما يخدم أهداف العمل، إلى جانب المساهمة في  نشر والتعريف بكافة البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان رؤساء وحدات التطوع المحافظات جميع المتطوعين الكوادر مكافحة صندوق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

