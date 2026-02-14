صندوق الإدمان يجرى انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم بالمحافظات

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انتخابات لاختيار رؤساء وحدات التطوع ونوابهم والمساعدين بمختلف المحافظات من خلال انتخابات تعبر عن إرادة جميع المتطوعين ، لاختيار الكوادر التطوعية التي تقود أكثر من 35 ألف شاب وفتاة متطوعين لدى الصندوق على مستوى الجمهورية حيث بدأت الانتخابات في محافظة بنى سويف ،وتستمر على مدار الأيام المقبلة في جميع المحافظات وفق جداول منظمة .

وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا من جانب المتطوعين على التصويت لاختيار الكوادر التطوعية من رؤساء الوحدات التطوعية ونوابهم ومقرري الوحدات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في ظل وجود عدد من المعايير لمن لهم الحق في التصويت، أهمها أن يكون المتطوع مضى على تطوعه لدى الصندوق 6 أشهر تطوع بشكل عملي، ولم يسبق إيقافه أو صدور أي قرار باستبعاده.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن من ضمن المهام الوظيفية لرؤساء وحدات التطوع ونوابهم على مستوى كافة المحافظات، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب الإشراف على جميع مهام وحدات التطوع ومنسقي الوحدات والمتطوعين وأيضا القيام بمراجعة السياسات والإجراءات الخاصة لوحدة التطوع في كل محافظة بشكل دوري والمساهمة في تطوير أداء المتطوعين بشكل مستمر ، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق أو تقترحها وحدة التطوع ،كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية والعالمية، ويخضع رئيس الوحدة لتقييم ربع سنوي بتقرير من مشرف المحافظة لضمان الاستمرارية في تنفيذ المهام الموكلة له .

كما يتسم رؤساء الوحدات التطوعية المنتخبين بالقدرة على إدارة الفعاليات والتواصل الفعال مع المتطوعين، وتحفيزهم ،والعمل ضمن فريق جماعي وتكوين علاقات فعالة وتوظيفها بما يخدم أهداف العمل، إلى جانب المساهمة في نشر والتعريف بكافة البرامج والحملات التي ينفذها الصندوق للوقاية من تعاطى المواد المخدرة، والإشراف على تنظيم الندوات والفعاليات الكبرى للصندوق داخل المحافظة، كذلك التنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتنفيذ أنشطة وبرامج الصندوق.