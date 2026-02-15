«الشيوخ» يناقش آليات تطوير المنظومة العلاجية .. اليوم

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملفات صحية وخدمية ذات أولوية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الدواء ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

كما تشهد جلسة مجلس الشيوخ حضور المستشار هاني حنا سدرة عازر، وزير شئون المجالس النيابية، للمرة الأولى بعد أدائه اليمين الدستورية ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

و تضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات التي تواجه مرضى السرطان واحتياجات تطوير المنظومة العلاجية.