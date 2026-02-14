قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الشهابي: قرارات الرئيس قبل رمضان رسالة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجاً

النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ
النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال النائب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى وعضو مجلس الشيوخ، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبوليرئيس الوزراء و أحمد كجوك وزير المالية ، يعكس قيادةً واعيةً تدير الدولة بعينٍ على الانضباط المالى، وأخرى على البعد الاجتماعى.

ووجّه الشهابى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تحية تقدير للرئيس السيسي، مؤكدًا أن قراراته بشأن صرف حزمة دعم نقدى مباشر للفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان، وصرف مرتبات فبراير مبكرًا، تعكس شعورًا صادقًا بمعاناة المواطنين وإدراكًا لخصوصية الشهر الفضيل وما يفرضه من أعباء إضافية على الأسر المصرية.

وأشار إلى أن استمرار دعم استكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتعزيز الإنفاق على قطاع الصحة وتسريع تطبيق التأمين الصحى الشامل، يؤكد أن بناء الإنسان وتحسين جودة حياته يظلان أولوية وطنية ثابتة.

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية والجمركية المقترحة وزيادة دخول العاملين بالدولة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد وخفض المديونية.

وفى هذا السياق، جدّد الشهابى مطالبته بإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية، سواء فى محل الإقامة أو مسقط الرأس أو المصيف، طالما أنه لا يدر دخلاً، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تقتضى عدم تحميل المواطن أعباءً على مسكن معيشى سبق أن سدد ضريبة دخله عنه.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادى والعدالة الاجتماعية هو الضمانة الحقيقية لتعزيز الثقة والاستقرار، وصون كرامة المواطن المصرى.

النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي الأسر المصرية

