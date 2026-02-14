الجبهة الوطنية: حزمة الحماية الاجتماعية حائط صد اقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً

ثمن عمرو غلاب، الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكداً أنها تمثل "استجابة فورية" لمتطلبات الشارع المصري وتعكس إصرار الدولة على مد مظلة الأمان الاجتماعي لتشمل الفئات الأقل دخلاً.

وأشار غلاب، في تصريحات له اليوم، إلى أن توجيه الرئيس بتقديم دعم نقدي مباشر قبل شهر رمضان يمثل آلية فعالة وسريعة لمواجهة التحديات المعيشية، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بأعلى كفاءة، واصفا تلك التوجيهات، ب" حائط صد" اقتصادي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.



وأشاد غلاب، ببحث الحوافز والتسهيلات الضريبية المقترحة، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تدعم المواطن فحسب، بل تعزز من بيئة العمل الاقتصادي وتخفف الضغوط عن كاهل العاملين بالدولة.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، أن الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" تعكس جدية الدولة في إنهاء المشروعات القومية التي تمس جودة حياة المواطن في القرى والنجوع دون تأخير.

ونوه غلاب بأن التركيز على إنهاء "قوائم الانتظار" وتوفير علاج الحالات الحرجة هو الملف الأهم الذي يمس حياة المواطن بشكل مباشر، مشيداً بالسرعة في خطوات تطبيق التأمين الصحي الشامل.