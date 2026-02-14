قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
برلماني: توجيهات الرئيس بإجراء انتخابات المحليات خطوة حاسمة للإصلاح الإداري

أميرة خلف

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة هيكلية مفصلية لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن المجالس المحلية ليست مجرد هيئات إدارية تسييرية، بل تمثل الخط الأمامي للدولة في حياة المواطنين اليومية، ونجاحها يعكس قوة الدولة واستقرار مؤسساتها.

وأوضح "اللمعي"، أن غياب المجالس المحلية خلال السنوات الماضية تسبب في اختلاط واضح بين المهام التشريعية والرقابية للنواب وبين الاختصاصات التنفيذية والخدمية، ما اضطر عددًا من النواب للانشغال بتفاصيل يومية تقع في صميم عمل المحليات، وهو ما أثر على قدرة البرلمان على أداء دوره الرقابي والتشريعي بالشكل الأمثل. وأضاف أن هذا الوضع أبرز الحاجة الملحة لإعادة ترتيب منظومة العمل العام بطريقة متوازنة ومنضبطة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المواطن البسيط يهتم أولًا بما تقدمه له الخدمات المحلية من جودة وتأثير مباشر على حياته اليومية، وبالتالي يجب أن تُدار هذه الخدمات تحت إشراف مجالس محلية قوية وفاعلة، قادرة على التعبير عن إرادة المجتمع المحلي وتنفيذ السياسات العامة للدولة بكفاءة.

وأكد "اللمعي"، أن وجود مجالس محلية منتخبة سيعيد توزيع الأدوار بين المؤسسات بشكل منظم، ويعزز كفاءة الرقابة على مستوى القرى والأحياء، ويدعم تنفيذ السياسات العامة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة محليًا، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الحيوي.

