قبل رمضان .. خطوات صحيحة لتخزين الكرنب في المنزل دون مجهود| اعرفي الطريقة

مع اقتراب شهر رمضان 2026، تبدأ ربات البيوت في الاستعداد المبكر وتخزين بعض الخضروات الأساسية لتوفير الوقت والجهد خلال أيام الصيام، ويأتي الكرنب في مقدمة الأطعمة التي يزداد الإقبال عليها لإعداد المحشي والأطباق التقليدية على مائدة الإفطار.

ويؤكد خبراء التغذية أن تخزين الكرنب بطريقة صحيحة يساعد في الحفاظ على طعمه وقيمته الغذائية، مع تجنب التلف أو تغير اللون.

خطوات تخزين الكرنب قبل رمضان

اختيار ثمرة طازجة: يفضل اختيار الكرنب الثقيل المتماسك وذو الأوراق اللامعة الخالية من البقع.

عدم غسله قبل التخزين: ينصح بعدم غسل الكرنب قبل إدخاله الثلاجة حتى لا تتراكم الرطوبة وتسبب تلفه.

حفظه كاملًا في الثلاجة: يوضع في كيس بلاستيكي مثقوب داخل درج الخضروات، ويمكن أن يظل طازجًا لمدة تصل إلى أسبوعين.

تخزينه مسلوقًا للمحشي: يمكن سلق الأوراق نصف سلقة، ثم تصفيتها جيدًا وتركها تبرد، وبعدها تقسيمها في أكياس تفريز وحفظها في الفريزر.

مدة صلاحية الكرنب في الفريزر

يوضح خبراء التغذية أن الكرنب المسلوق يمكن حفظه في الفريزر لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر دون أن يفقد جودته، بشرط تفريغ الهواء من الأكياس جيدًا.

وينصح بعدم إعادة تجميد الكرنب بعد إذابته، للحفاظ على الطعم والقيمة الغذائية وتجنب نمو البكتيريا.

ويُعد التخزين المسبق خطوة عملية لتسهيل إعداد وجبات رمضان، خاصة أطباق المحشي التي تتطلب وقتًا وجهدًا في التحضير.