دونجا يقود النجمة لتحقيق أول فوز في الدوري السعودي على حساب الخلود

انتظر فريق النجمة حتى الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكي ما يحقق انتصاره الأول، في موسمه الأول بين الكبار.



وفاز النجمة متذيل الترتيب، اليوم السبت، على ضيفه الخلود 2 / 1 وذلك بعد 21 جولة لم يحقق فيها أي انتصار.



سجل البرازيلي فيليب كاردوسو هدف تقدم النجمة في الدقيقة 22، ثم أضاف الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بلال بوطوبة الهدف الثاني في الدقيقة 56، وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني قلص الإسباني راميرو إنريكي الفارق للخلود بهدف من ركلة جزاء.

وتواجد نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك السابق اساسيا في تشكيل فريق النجمه خلال مباراة اليوم.



ورفع النجمة رصيده إلى 8 نقاط لكنه لا يزال متذيلا بفارق نقطتين عن الأخدود صاحب المركز قبل الأخير، أما الخلود فتوقف رصيده عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف عن الشباب الرابع عشر.